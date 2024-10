Hamburg erwartet Herbstferienwelle

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Der Flughafen Hamburg erwartet die nächste Ferienwelle, während den Herbstferien rechnet Hamburg mit 370.000 Passagieren pro Woche.

Hamburg Airport erwartet in den nächsten Wochen Hochbetrieb in den Terminals. Das kommende Wochenende hat es besonders in sich: Während die Familien in Hamburg und Schleswig-Holstein sonnenhungrig in die Ferien starten, kehren die Reisenden aus Niedersachsen und Bremen aus dem Urlaub zurück. An den Spitzentagen vom 18. bis 20. Oktober rechnet der Hamburger Flughafen pro Tag mit bis zu 58.000 an- und abreisenden Passagieren und über 380 Flügen. In den Ferien gilt die generelle Empfehlung, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Die Herbstferien sind die Wochen mit der höchsten Nachfrage im ganzen Jahr – und diesmal erleben wir sogar die stärksten Wochen seit der Corona-Pandemie: Der Hamburger Flughafen erwartet in den Herbstferien bis zu 370.000 an- und abreisende Passagiere pro Woche. An den stärksten Tagen werden die Zahlen von 2023 deutlich übertroffen, das Niveau reicht wochenweise sogar wieder an das Passagieraufkommen des Jahres 2019 heran. Bereits im September konnte der Hamburger Flughafen fast 1,5 Millionen Fluggäste begrüßen, das sind 90 Prozent des Passagierniveaus von 2019. Seit Jahresbeginn lag der monatliche Erholungswert im Schnitt noch bei 85 Prozent.

„Die Nachfrage, gerade nach Privatreisen, ist groß und das freut uns sehr“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport. „Wir hatten bislang starke Ferien im Frühling und Sommer mit weitestgehend reibungslosen Abläufen. Auch in den Herbstferien möchten wir den Reisenden einen entspannten Urlaubsstart ermöglichen. Luftverkehr ist eine Teamleistung, daher haben wir uns mit allen Partnern am Standort intensiv auf die nun folgenden Passagierspitzen vorbereitet.“

Große Auswahl und besonders beliebte Flüge am frühen Morgen

Im Herbst zieht es die Norddeutschen vor allem in die Sonne: Klassische Badeurlaube auf den kanarischen Inseln oder Mallorca, die Türkei oder Fernreisen über die Drehkreuze Dubai und Doha stehen hoch im Kurs. Hamburg Airport bietet mit 55 Fluggesellschaften und über 120 Direktzielen wieder eine große Auswahl.

„Besonders beliebt sind die Flüge am frühen Morgen, denn viele Familien möchten schon den ersten Urlaubstag voll auskosten. Unser Tipp: Gerade bei frühen Flügen lohnt es sich, den Vorabend-Check-in und unser Angebot Slot & Fly zu nutzen – so ist der Abreisetag gerade mit Kindern entspannter und gut planbar“, sagt Katja Bromm.

Sicherheitskontrolle ist bereits ab 3:30 Uhr geöffnet

Noch bis Ende Oktober öffnet der Flughafen Hamburg seine Terminals bereits um 3:15 Uhr. Die Sicherheitskontrolle ist ab 3:30 Uhr besetzt, auch viele Fluggesellschaften öffnen die Check-in-Schalter früher als üblich. Die Slot & Fly-Lane ist ab 3:30 Uhr geöffnet.

