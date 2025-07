Ferienstart am Flughafen Hamburg

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Der Flughafen Hamburg rechnet während den Spitzenzeiten in den Sommerferien mit bis zu 55.000 Passagieren, die Norddeutschen haben ab Hamburg eine große Auswahl an Reisezielen.

Mit dem Ferienbeginn in Hamburg und Schleswig-Holstein startet Hamburg Airport in eine der reisestärksten Zeiten des Jahres. In den ersten Tagen der Sommerferien werden täglich bis zu 55.000 an- und abreisende Fluggäste sowie rund 360 Starts und Landungen erwartet – die Nachfrage liegt damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Dank optimaler Vorbereitung und einem breiten Angebot an Reisezielen steht einem entspannten Urlaubsstart nichts im Wege. Hierfür haben die Reisenden ab Hamburg in diesem Jahr rund 120 Direktziele in 40 Ländern zur Auswahl. Die Norddeutschen zieht es vor allem in die Sonne: Mallorca und Antalya führen die Beliebtheitsskala an, mit 70 wöchentlichen Flügen auf die Baleareninsel und rund 40 Verbindungen an die türkische Riviera.

„Wir freuen uns über die große Reiselust der Norddeutschen und sind bestens vorbereitet, damit unsere Fluggäste entspannt in den Urlaub starten können. Mit neuen Airlines und zusätzlichen Direktverbindungen bietet Hamburg weiterhin die größte Auswahl an Flugzielen in Norddeutschland. Besonders beliebt sind Klassiker wie Mallorca und Antalya – wobei Mallorca nach wie vor das mit Abstand gefragteste Urlaubsziel ist“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.

Neue Verbindungen und beliebte Klassiker im Sommerflugplan

Generell stehen die klassischen Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer und an der Adria bei Reisenden hoch im Kurs. In der Ferienzeit profitieren Urlaubende von einer verbesserten Erreichbarkeit beliebter Ziele. So baut Turkish Airlines ihr Angebot nach Istanbul weiter aus: In der Hochsaison bietet die Airline bis zu sechs Flüge täglich an, was einer Steigerung von rund fünf Abflügen pro Woche entspricht. Durch diese zusätzlichen Flüge haben Reisende eine noch größere Auswahl und Flexibilität bei der Reiseplanung. Kroatien begeistert weiterhin mit seinen malerischen Küsten, seit Kurzem können Urlauber direkt mit der neuen Airline Croatia Airlines ab Hamburg nach Zagreb starten. Auch Italien bleibt ein Dauerbrenner unter den Sommerzielen – insgesamt gibt es ab Hamburg 12 Direktverbindungen in das beliebte Urlaubsland, von Rom bis nach Sizilien. So ist in der Ferienzeit für jeden Geschmack das passende Reiseziel dabei.

Noch mehr Komfort: frühere Öffnungszeiten und digitale Services

Um einen entspannten Urlaubsbeginn zu ermöglichen, setzt Hamburg Airport auf komfortable und zeitsparende Services. Moderne Gepäck- und Bordkartenautomaten sowie der kostenlose „Slot & Fly“-Service für reservierte Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle sorgen für einen zügigen Ablauf. Zudem öffnen die Terminals noch bis Ende Oktober bereits ab 3:15 Uhr, die Sicherheitskontrolle ist ab 3:30 Uhr besetzt. Auch die Slot & Fly-Lane steht bereits ab 3:30 Uhr zur Verfügung. Viele Fluggesellschaften, darunter Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Marabu und Swiss, bieten zusätzlich die Möglichkeit zum Vorabend-Check-in mit Gepäckabgabe – so startet der Abreisetag selbst besonders stressfrei.

Die wichtigsten Tipps für einen reibungslosen Ablauf

Ein gelungener Urlaubsstart beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Katja Bromm: „Gerade zu Ferienzeiten empfehlen wir, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Wer unsere technischen Services wie den Vorabend-Check-in, die Slot & Fly-Zeitfensterreservierung oder die Self-Bag-Drop-Automaten nutzt, kommt entspannter ans Ziel. Und wer zusätzlich sein Handgepäck auf ein Minimum reduziert, hilft dabei, dass es für alle an der Sicherheitskontrolle schneller geht.“

Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert sind, beantwortet Hamburg Airport die wichtigsten Fragen zum Start in den Urlaub. Wer mit dem Auto anreist, sollte die bequeme Online-Reservierung für seinen Parkplatz nutzen, denn zur Hauptreisezeit sind die Stellplätze am Flughafen sehr gut gebucht.

Hamburg Airport kann mehr als fliegen: „SHOP & WIN“ zum Ferienstart

Auch für alle, die nicht verreisen, lohnt sich ein Besuch am Flughafen: Pünktlich zum Start der Hamburger Sommerferien lädt Hamburg Airport mit der Aktion „SHOP & WIN“ vom 24. Juli bis zum 3. September 2025 zum Entdecken, Shoppen und Gewinnen ein. Wer in diesem Zeitraum als Besucher oder Passagier am Flughafen einkauft, kann seinen Kassenbon einfach auf der Aktionsseite aktion.hamburg-airport.de hochladen. Wöchentlich wird ein 250 Euro-Hamburg Airport Shopping-Gutschein verlost – ab einem Einkaufswert von 25 Euro verdoppelt sich die Gewinnchance.

Flughafen Hamburg