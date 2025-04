Mit easyJet von Hamburg nach Rom und Mailand

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Sommerflugplan am Hamburg Airport startete am 30. März direkt mit zwei Erstflügen von easyJet nach Rom Fiumicino und Mailand Malpensa.

Mit den neuen Verbindungen erweitert die Fluggesellschaft ihr Angebot ab Hamburg auf insgesamt fünf attraktive Ziele in Europa. Ab sofort fliegt easyJet ab Hamburg nach Rom, Mailand, Basel, London-Gatwick und Manchester.

„Die beiden Erstflüge nach Rom und Mailand sind ein großartiger Auftakt für unseren Sommerflugplan. Wir freuen uns sehr, dass easyJet ihr Angebot ab Hamburg weiter ausbaut und unseren Passagieren eine attraktive Anbindung an zwei pulsierende Metropolen in Italien bietet. Die neuen Verbindungen sind ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit mit easyJet, was wir als Zeichen des Vertrauens in unsere Partnerschaft und den Hamburger Markt sehen“, sagt Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport.

Stephan Erler, Country Manager für easyJet in Deutschland und der Schweiz, kommentiert: „Wir freuen uns, mit den neuen Strecken nach Rom und Mailand den Reisenden ab Hamburg diesen Sommer mehr Auswahl an Flügen und Pauschalreisen für den Sommer anbieten zu können und sie an Bord unserer easyJet-Flugzeuge begrüßen zu dürfen. Wir sind stolz darauf, dass ein Großteil unserer Passagiere wiederkehrende Kunden sind. Das ist nicht nur ein Beweis für unseren fantastischen Kundenservice und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch für unser attraktives Streckennetz an zahlreichen Direktverbindungen. Mit easyJet Plus profitieren Passagiere von zusätzlicher Flexibilität und weiteren Vorteilen, die sie jedes Mal schätzen, wenn sie mit uns fliegen und mit unseren exklusiven „Smiles & More“-Angebot möchten wir dies noch mehr Vielfliegern ermöglichen.“

Rom – die ewige Stadt entdecken

Rom, die Hauptstadt Italiens, ist ein beliebtes Ziel für Städtereisen. Die Stadt lockt mit ihrer reichen Geschichte, beeindruckenden Architektur und einer Vielzahl an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Zu den bekanntesten Attraktionen zählen das Kolosseum, das Forum Romanum, der Petersdom und die Vatikanischen Museen. Aber auch abseits der Touristenpfade hat Rom viel zu bieten: verwinkelte Gassen, gemütliche Cafés und eine lebendige Gastronomieszene laden zum Verweilen ein.

Flugdetails nach Rom im Überblick

Hamburg (HAM) – Rom Fiumicino (FCO)

Frequenz: Täglich

Flugzeiten:

Abflug in Hamburg täglich 15:20 Uhr

Abflug in Rom täglich 12:20 Uhr

Flugdauer: 2:20 Stunden

Mailand – Mode, Kultur und Dolce Vita

Mailand ist bekannt als Mode- und Designmetropole. Die Stadt bietet aber weit mehr als nur Shoppingmöglichkeiten. Zu den Top-Sehenswürdigkeiten zählen der Mailänder Dom, die Galleria Vittorio Emanuele II und das Teatro alla Scala. Auch Kunstliebhabende kommen in Mailand auf ihre Kosten: die Pinacoteca di Brera beherbergt eine bedeutende Sammlung italienischer Malerei. Und wer das italienische Lebensgefühl genießen möchte, findet in den zahlreichen Restaurants und Bars der Stadt die perfekte Gelegenheit dazu.

Flugdetails nach Mailand im Überblick

Hamburg (HAM) – Mailand Malpensa (MXP)

Frequenz: Täglich

Flugzeiten: variieren täglich

Flugdauer: 1:45 Stunden

Flughafen Hamburg