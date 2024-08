Flughafen Hamburg zieht positive Ferienbilanz

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Der Flughafen Hamburg ist mit dem Passagieraufkommen über die Sommerferien 2024 zufrieden, die Nachfrage nach Flugreisen ab dem größten Flughafen Norddeutschlands bleibt hoch.

Wenn in diesen Tagen die Ferien im Norden zu Ende gehen, zieht Hamburg Airport eine positive Bilanz: Über 2 Millionen Passagiere nutzten in den vergangenen sechs Wochen den Hamburger Flughafen, um in den Urlaub zu fliegen oder weit entfernte Verwandte, Freunde oder Geschäftspartner zu treffen – ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Spitzentag war der 22. Juli mit über 55.000 Reisenden. Das Airport-Team hatte sich gemeinsam mit der Bundespolizei, den Fluggesellschaften und allen Dienstleistern erfolgreich auf die hohe Nachfrage vorbereitet: Dank der sorgfältigen Vorbereitungen lief der Ferien-Reiseverkehr reibungslos.

Mit über 2 Millionen an- und abreisenden Passagieren und über 14.200 Flugbewegungen war der Hamburger Flughafen in den Sommerferien 2024 noch gefragter als im Vorjahr. Die Anzahl der Flugbewegungen ist mit einem Plus von 1,5 Prozent zwar geringer gestiegen als die Zahl der Passagiere, die Flugzeuge waren in diesem Jahr aber besonders voll: Die durchschnittliche Auslastung ist nach dem hohen Vorjahreswert von 84 Prozent weiter auf rund 87 Prozent gestiegen. Für alle Partner am Flughafen bedeutet das, dass pro Flug mehr Passagiere gleichzeitig betreut werden – ob an der Sicherheitskontrolle, beim Gepäcktransport oder beim Einstieg ins Flugzeug.

„Wir erlebten in diesen Ferien fast durchgängig Hochbetrieb in den Terminals, gleichzeitig lief alles reibungslos. Unser gesamtes Team freut sich, dass sich die sorgsamen Vorbereitungen ausgezahlt haben. Die meisten Passagiere brauchten für die Sicherheitskontrolle weniger als 15 Minuten, zugleich waren unsere technischen Services wie Slot & Fly oder die Gepäckautomaten sehr beliebt. An den Spitzentagen wurde jeder dritte Koffer von den Passagieren selbst aufgegeben – dank der einfachen, neuen Handscanner ging dies noch schneller und bequemer“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport. „Mit dem Ende der Ferien wird es in den Terminals aber nicht unbedingt ruhiger: September und Oktober haben sich am Hamburger Flughafen zu starken Reisemonaten entwickelt, die eine durchgängig hohe Auslastung mit sich bringen. Nach den Ferien setzt auch der Geschäftsreiseverkehr wieder stärker ein.“

Auch in den nächsten Wochen starke Nachfrage erwartet

Aufgrund der weiterhin hohen Auslastung öffnet der Flughafen Hamburg seine Terminals noch bis Ende Oktober bereits um 3:15 Uhr. Die Sicherheitskontrolle ist ab 3:30 Uhr besetzt, auch viele Fluggesellschaften öffnen die Check-in-Schalter früher als üblich. Die Slot & Fly-Lane ist ab 3:30 Uhr geöffnet. Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Marabu und Swiss bieten zusätzlich die Gepäckabgabe und den Check-in am Vorabend.

Flughafen Hamburg