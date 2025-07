Neues Entertainment System bei TUI fly

TUIfly Boeing 737 (Foto: TUIfly)

TUI macht Fliegen zum digitalen Erlebnis: Fluggäste aus ganz Europa dürfen sich künftig auf ein modernes, vielseitiges und bequemes Entertainment-Angebot an Bord freuen.

Mit der neuen Inflight-Plattform können Gäste Filme schauen, chatten und Ausflüge schon über den Wolken planen – direkt über das eigene Smartphone oder Tablet. Nach dem erfolgreichen Start ist die Plattform mittlerweile auf 59 Flugzeugen der Boeing-Flotte verfügbar, darunter dreizehn Maschinen der deutschen TUI fly. Weitere Flieger folgen noch in diesem Jahr.

„Unsere neue Plattform verbindet nahtlos Entertainment, Reise-Information und Service – und das genau dort, wo für unsere Gäste der Urlaub beginnt: an Bord. Damit machen wir TUI noch digitaler und optimieren unser Inflight-Erlebnis für Gäste aus ganz Europa. Besonders stolz sind wir darauf, unseren Gästen als erste Airline weltweit die Buchung exklusiver Ausflüge für ihr Urlaubsziel schon während des Fluges zu ermöglichen“, sagt Peter Glade, Chief Commercial Officer, TUI Airline.

Das System bietet zahlreiche Funktionen: Im Entertainmentbereich stehen den Gästen 100 Filme in acht Sprachen, 20 Serienformate, 16 Podcasts sowie sechs Spiele zur Verfügung. Hinzu kommen exklusive Inhalte wie „TUI World Cook – Staffel 1“, die kostenfrei angeboten werden. Auch in puncto Kommunikation setzt TUI neue Maßstäbe: Als erste Airline weltweit ermöglicht sie WhatsApp Messaging während des Flugs über das Iridium Certus Netzwerk. Die Funktion ist sowohl für iOS- als auch Android-Nutzer verfügbar und kann stundenweise oder für die gesamte Flugdauer gebucht werden. Weitere Messaging-Dienste wie iMessage werden in den kommenden Monaten integriert.

Doch die neue Inflight-Plattform bietet mehr als nur Unterhaltung: Über TUI Musement können Gäste direkt an Bord aus über 1.500 kuratierten Erlebnissen für ihr Reiseziel wählen und ihren Wunschausflug reservieren. Die Buchung ist einfach: Nach der Landung erhalten Kunden einen sicheren Zahlungslink per E-Mail und können ihre Reservierung innerhalb weniger Minuten bestätigen. Das Angebot reicht von geführten Stadtrundgängen und besonderen Kochkursen bis hin zu kulturellen Live-Darbietungen. Aktuell profitieren Kunden von Sonderaktionen auf alle Produkte der „TUI Collection“ – einer Auswahl nachhaltiger Erlebnisse mit lokalen Guides, die authentische Einblicke in das Reiseziel bieten.

„Unser Ziel ist es, unvergessliche, qualitativ hochwertige Erlebnisse für alle Reisenden zugänglich zu machen – wo auch immer sie gerade sind. Durch die Integration unseres kuratierten Portfolios in die Inflight-Plattform lassen wir unsere Gäste nicht nur von ihrem Urlaub träumen, sondern geben ihnen die Möglichkeit, bereits in der Luft mit der Planung zu beginnen. Eine nahtlose Erweiterung des TUI-Erlebnisses – digital, persönlich und darauf ausgelegt, jeden Moment der Reise besonders zu machen“, erklärt Mirco Fiumene, Chief Marketing Officer, TUI Musement.

Zusätzlich bietet die Plattform ein umfangreiches Shopping- und Aktivitätsangebot. Flug- und Reisezielinformationen runden das System ab. Ein interaktives Flug-Tracking mit 3D-Karte, Flughöhe, verbleibender Flugzeit, Außentemperatur und Geschwindigkeit ist für viele Gäste ein Highlight.

„Das positive Feedback bestätigt, dass wir mit der neuen Inflight-Plattform genau die Bedürfnisse unserer Gäste treffen. Wir setzen auf eine langlebige, flexible Lösung, die mit den Ansprüchen unserer Passagiere wächst und das Flugerlebnis nachhaltig verbessert. Bereits heute prüfen wir den nächsten Innovationsschritt – etwa den Einsatz von High-Speed-Konnektivität oder die Integration weiterer Inhalte“, erklärt Jill Nye, Director of Customer, Cabin Crew and Inflight Services, TUI Airline.

Der Zugang zur Plattform ist unkompliziert und preiswert: Für 3,90 Euro pro Gerät genießen Fluggäste vollen Zugriff auf Filme, Serien und Podcasts. Wer unterwegs mit WhatsApp in Kontakt bleiben möchte, kann dies ab 3,50 Euro für eine Stunde oder 6,00 Euro für den gesamten Flug tun. Stand Juli 2025.

Die Plattform ist technologisch so konzipiert, dass sie unabhängig von spezifischer Hardware funktioniert und somit zukunftsfähig bleibt. Das Projekt wurde für den „FTE Innovate Award“ nominiert und gilt branchenweit als Benchmark für smarte, kosteneffiziente und nachhaltige Inflight-Lösungen im Narrowband-Bereich.

