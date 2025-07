Lufthansa Ju 52 auf dem Weg nach Frankfurt

Junkers Ju 52 der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung (Foto: Lufthansa Dietmar Plath)

Die Junkers Ju 52 zieht in den nächsten Wochen in das neu entstehende Lufthansa Group Konferenz- und Besucherzentrum, ab 2026 wird sie in Frankfurt ausgestellt.

Das liebevoll als "Tante Ju" bekannte historische Flugzeug wurde offiziell aus Paderborn-Lippstadt verabschiedet, wo es seit 2020 zur Restaurierung durch den Quax-Verein stationiert war. Das Flugzeug bleibt im Besitz der Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung (DLBS) und wird ab 2026, pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des Gründungsjahres der ersten Lufthansa, in Frankfurt ausgestellt.

Bei einer Verabschiedungszeremonie in Paderborn würdigte die Lufthansa Group die Unterstützung des Quax-Vereins und des Flughafens Paderborn, die sowohl für die Ju 52 als auch für die Lockheed Super Star über viele Jahre hinweg geleistet wurde. Der Quax-Verein wird zudem auch künftig zwei weitere Flugzeuge der DLBS, eine Dornier Do 27 und eine Messerschmitt Bf 108 in Paderborn betreuen.

Wolfgang von Richthofen, Projektleiter des Lufthansa Group Konferenz- und Besucherzentrums: „Mit unserer Ju 52 bewahren wir die Geschichte der Lufthansa und der Luftfahrt. Das historische Flugzeug wird als ein wesentliches Exponat die Ausstellung in unserem neuen Besucherzentrum bereichern und für Kunden, Mitarbeiter, Luftfahrtfreunde und die Öffentlichkeit zugänglich sein.“

Werner Knorr, Vorstandsvorsitzender der DLBS: "Der Abschied von Paderborn ist kein endgültiger Abschied, sondern der Beginn eines neuen Kapitels für die Ju 52, das ihre Geschichte und Bedeutung für die Luftfahrt würdigt."

Die Junkers Ju 52

Die Ju 52 hat eine bewegte Geschichte bei Lufthansa. Seit ihrer Einführung in den 1930er Jahren ist sie zu einem Symbol der Luftfahrt geworden. Die Junkers Ju 52 wurde 1932 in die Flotte der Lufthansa aufgenommen und entwickelte sich schnell zum Rückgrat des Flugzeugparks. Sie machte etwa 50 Prozent der Flotte aus und wurde aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit geschätzt. Ursprünglich als einmotoriges Flugzeug konzipiert, wurde sie später zu einem dreimotorigen Modell weiterentwickelt, das sich durch seine robuste Bauweise und gute Wartungsmöglichkeit auszeichnete.

Das Lufthansa Group Konferenz- und Besucherzentrum

In direkter Nachbarschaft zum Lufthansa Aviation Center (LAC) hat die Lufthansa Group am Frankfurter Flughafen 2024 mit dem Bau eines neuen Konferenz- und Besucherzentrums begonnen, das ein Ort für neue Formen der Zusammenarbeit für die Mitarbeitenden und gleichzeitig für Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und -partner sowie Luftfahrtbegeisterte sein wird.

Pioniergeist und Expertise von Lufthansa sollen spür- und erlebbar werden – insbesondere für die Gestaltung der Zukunft der Luftfahrt, aber auch in Bezug auf die Geschichte des Unternehmens. Als historische Hauptattraktion werden zwei restaurierte Lufthansa Flugzeuge dauerhaft ausgestellt: die Junkers Ju 52 (D-AQUI) und erstmals auch die legendäre Lockheed Super Star mit der Registrierung D-ALAN, die aktuell am Flughafen Münster-Osnabrück lackiert wird. Beide Flugzeuge werden dank einer großen transparenten Fassade auch von außen weithin sichtbar sein.

Auf einer offenen Galerie können Besucherinnen und Besucher zahlreiche Exponate der Lufthansa Unternehmensgeschichte erkunden, die zum Teil erstmals der Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Wie das Trainings- und Konferenzhotel des Konzerns „Lufthansa Seeheim“ wird das Frankfurter Konferenz- und Besucherzentrum auch für externe Veranstaltungen offenstehen und Besucherinnen und Besucher an einer Coffee Lounge gastronomische Angebote bieten.

Lufthansa