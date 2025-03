Jettainer verbessert ULD-Management

Jettainer baut in Asien aus (Foto: Jettainer)

Intuitive Bedienung, verbesserte Arbeitsabläufe und mehr Leistung: Jettainer, der Weltmarktführer im Bereich Unit Load Device (ULD) Management, präsentiert die nächste Generation seiner cloudbasierten IT-Lösung.

JettwareNG wurde am 11. März eingeführt. Die Version punktet mit mehr Benutzerfreundlichkeit dank eines neuen Designs für Echtzeitübersichten von Airline-Loading-Devices und ermöglicht eine schnellere Entwicklung von Kunden-Features.

JettwareNG ist die neueste Version der in-house entwickelten Jettware-Plattform, die eine aufgefrischte webbasierte App kombiniert und transparente Informationen über alle ULDs im Netzwerk bietet, einschließlich der ULD-Historie mit allen Bewegungen. Dank mehrerer neuer APIs (Application Programming Interfaces) lässt sich die Software noch schneller und flexibler in bestehende IT-Architekturen integrieren. Kunden profitieren von einer umfassenden Dashboard-Ansicht mit den relevanten Prozesskennzahlen, um jederzeit vollständige Informationen über ihr Loading Equipment zu bekommen. Eine wesentliche Neuerung ist die mobile Webanwendung JettApp, die über jeden Browser zugänglich ist und keine Installation auf mobilen Geräten mehr erfordert. Diese Verbesserung reduziert den IT-Administrationsaufwand für den Kunden und Jettainer.

Dieses Upgrade ist der nächste Meilenstein auf der digitalen Reise von Jettainer! Die Digitalisierung voranzutreiben ist für uns entscheidend, um die Effizienz unserer Dienstleistungen weiter zu verbessern und einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Daher ist es unser Ziel, der digitale Marktführer im ULD-Management zu werden. Um diesen Anspruch zu unterstreichen, setzen wir das ONE-Record-Ziel der IATA für das ULD-Management um,

sagt Jettainer-Geschäftsführer Dr. Jan-Wilhelm Breithaupt.

JettwareNG ist Jettainers IT-Plattform der nächsten Generation, die mit der neuesten Technologie entwickelt wurde, um ein nahtloses, effizientes und zukunftssicheres ULD-Management zu gewährleisten. Mit schnelleren Updates, verbesserten Funktionen und einer intuitiven Benutzerführung können unsere Kunden ihre Abläufe rationalisieren, die Komplexität reduzieren und in einer digitalisierten Luftfrachtwelt die Nase vorn haben,

erklärt Andreas Baumann, Head of Innovation and IT Product Development & Project Lead JettwareNG.

Die nächsten Software-Updates befinden sich bereits in der Entwicklungsphase, um die Prozesse weiter zu optimieren und zu automatisieren. Die Updates zielen darauf ab, die Tracking-Lösung zu verbessern und ein extrem schnelles Reporting zu ermöglichen. Da der Schwerpunkt darauf liegt, die Software entsprechend den Kundenbedürfnissen weiterzuentwickeln, ist für die Zukunft ein Jettware-Anwenderforum geplant, um weiteres Kundenfeedback zu sammeln und allgemeine und individuelle Serviceverbesserungen zu diskutieren.

