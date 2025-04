Mallorca ist beliebtestes Reiseziel ab Hamburg

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Ab dem Flughafen Hamburg ist das beliebteste Reiseziel Mallorca, gefolgt wird die Baleareninsel von Antalya und München.

Die diesjährige Urlaubssaison ist am Hamburg Airport bereits gestartet. Die Norddeutschen sind reisefreudig und nutzen das breite Angebot ab Hamburg Airport intensiv – ob für den klassischen Badeurlaub, die Städtereise oder das große Fernweh. Ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt: Urlaubende haben 2024 ab Hamburg insgesamt 580 verschiedene Destinationen bereist. Mallorca, Antalya und München führen das Ranking der beliebtesten Urlaubsziele an – das zeigt eine aktuelle Fluggastbefragung*. Mit dem Sommerflugplan 2025 wächst das Urlaubsangebot weiter – neue Airlines, zusätzliche Direktverbindungen und noch bessere Anbindungen an internationale Drehkreuze erwarten die Passagiere.

Spanien, Türkei und Großbritannien führen das Länderranking an

Im Jahr 2024 haben die Passagiere ab Hamburg Airport erneut ihre große Reiselust bewiesen. Spanien ist dabei mit großem Abstand das beliebteste Urlaubsland: Über 21 Prozent aller Urlaubsreisenden flogen auf die iberische Halbinsel oder die spanischen Inseln – somit zog es ab Hamburg rund jeden fünften Urlauber dorthin. Es folgen die Türkei (Platz 2), Großbritannien (Platz 3), Deutschland (Platz 4), Italien (Platz 5) und Griechenland (Platz 6). Neben den klassischen Ferienzielen sind auch ferne Länder direkt oder mit nur einem Umstieg ab Hamburg erreichbar. Dazu zählen unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate (Platz 16), Thailand (Platz 18) oder Kanada (Platz 24).

Mallorca bleibt Spitzenreiter unter den Urlaubszielen

Bei den konkreten Urlaubszielen bleibt Mallorca mit Abstand die beliebteste Destination, gefolgt von Antalya und München. Insgesamt haben die Passagiere 2024 ab Hamburg Airport 580 verschiedene Urlaubsziele angesteuert. In die Top 25 haben es aber auch klassische Sonnenziele wie Hurghada in Ägypten, Barcelona, Fuerteventura und die griechische Insel Kreta geschafft. Städtereisen nach London, Wien oder Zürich erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Das sind die Top 25 Urlaubsziele 2024 ab Hamburg Airport auf einen Blick*:

Mallorca (Spanien)

Antalya (Türkei)

München (Deutschland)

Wien (Österreich)

Istanbul-Sabiha Gökcen (Türkei)

Barcelona (Spanien)

London-Heathrow (Großbritannien)

Zürich (Schweiz)

Hurghada (Ägypten)

Fuerteventura (Spanien)

Malaga (Spanien)

Madrid (Spanien)

Heraklion (Griechenland)

Paris-Charles de Gaulle (Frankreich)

Dublin (Irland)

Gran Canaria (Spanien)

London-Stansted (Großbritannien)

Danzig (Polen)

Rom-Fiumicino (Italien)

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

Istanbul (Türkei)

Faro (Portugal)

Lissabon (Portugal)

Tirana (Albanien)

Stuttgart (Deutschland)

Ausblick: Auch dieses Jahr flexibel und komfortabel in den Urlaub

Mit dem aktuell laufenden Sommerflugplan 2025 stehen den Passagieren ab Hamburg noch mehr Möglichkeiten offen, Top-Urlaubsziele zu entdecken: Neue Airlines wie Croatia Airlines mit Flügen nach Zagreb und zusätzliche Verbindungen nach Mailand, Rom, Sibiu (Rumänien) und Kutaissi (Georgien) erweitern das Streckennetz. Mallorca und Antalya bleiben auch in diesem Sommer die Spitzenreiter mit rund 70 bzw. 40 wöchentlichen Flügen. Auch Griechenland und Albanien werden verstärkt bedient. Über internationale Drehkreuze wie Frankfurt, London, Paris, Doha, Dubai und Istanbul sind mehr als 1.000 Ziele weltweit mit nur einem Umstieg erreichbar.

*Die Zahlen basieren auf den Fluggastbefragungen des Hamburg Airport im 1.- 4. Quartal 2024. Hierfür wurden 16.405 persönliche Interviews mit Passagieren am Flughafen Hamburg im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 durchgeführt. Diese Stichprobengröße ist repräsentativ für alle Fluggäste am Hamburg Airport im Befragungszeitraum. Die Datenerhebung wurde vom Marktforschungsinstitut TARGET GROUP GmbH durchgeführt.

Flughafen Hamburg