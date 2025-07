Neues Borderlebnis bei Eurowings

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Eurowings wartet mit neuen kleinen Gesten für die Passagiere auf. Deutschlands größter Ferienflieger wertet sein Bordprodukt weiter auf.

Preiswert fliegen und gleichzeitig Wohlfühl-Ambiente erleben? Eurowings macht’s möglich – und geht dabei bewusst einen weiteren Schritt über das pure Low-Cost-Modell hinaus. Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft schafft für ihre mehr als 20 Millionen Gäste zahlreiche neue Erlebnismomente an Bord. Dabei wird das Flugerlebnis Schritt für Schritt um innovative, multisensorische Elemente erweitert. Jeder neue „Signature Moment“ – vom Boarding bis zum Verlassen des Flugzeugs – soll emotional berühren, überraschen und ein Reiseerlebnis schaffen, das in positiver Erinnerung bleibt.

„Wir möchten, dass sich Gäste bei uns nicht nur sicher und gut aufgehoben fühlen, sondern wirklich auch angesprochen werden – und zwar mit allen Sinnen“, sagt Clemens Strauss, Head of Customer Experience, Marketing & Sustainability. „Kleine, durchdachte Details machen hier den Unterschied – sie schaffen spürbare Markenerlebnisse.“

Burgundy Breeze: der neue Eurowings Signature-Duft

Ein besonderes Highlight ist der neue Signature-Duft „Burgundy Breeze“, entwickelt in Zusammenarbeit mit der renommierten Kölner Duftmarketing-Agentur Scentcommunication. Die Komposition aus Meersalz, rosa Pfeffer, floralen Noten wie Seerose und warmer Basis aus Holz und Vetiver schafft ein frisches, harmonisches Kabinenambiente, das die Leichtigkeit der Marke an Bord erlebbar macht.

Süßes Bye-bye: Frucht- und Minz-Bonbons in Eurowings Farben

Auch beim Aussteigen setzt Eurowings auf ein liebevolles Detail: Ab sofort erhalten Gäste ein Bonbon in den typischen Unternehmensfarben Burgundy oder Sky Blue. Mit fruchtigem Cassis- oder erfrischendem Pfefferminzgeschmack sorgt die kleine Geste für einen süßen Abschiedsmoment mit emotionaler Wirkung.

Entspannung durch Musik: Sound Branding beim Ein- und Aussteigen

Atmosphärische Hintergrundmusik gehört bei Eurowings zum guten Ton – auf jedem Flug, jeweils beim Boarding und Deboarding. Das speziell für die Marke Eurowings entwickelte Sound-Design schafft eine entspannende und beruhigende Umgebung für alle Fluggäste. Die eigens komponierten Musikstücke enthalten Soundeffekte und Klänge, die Reisende bereits beim Betreten des Flugzeugs an Urlaub denken lassen – so mischen sich unter anderem Naturgeräusche oder ein startendes Flugzeug in den „Organic Electro”-Sound.

Mehr als ein Flug: eine spürbare Haltung

Mit diesen Details setzt Eurowings als Value-Airline bewusst auf emotionale Qualität im Reiseerlebnis – und grenzt sich damit deutlich von dem oft standardisierten Umfeld des Wettbewerbs ab. Die gezielte Ansprache der Sinne sorgt dabei für Wiedererkennung, Wohlbefinden und echte Kundenbindung. In den kommenden Monaten sind weitere Maßnahmen geplant, um das Markenerlebnis bei Eurowings auszubauen und besondere Momente entlang der gesamten Reisekette bewusst zu stärken.

Eurowings