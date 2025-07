skyhub PAD mit weiteren Gesellschaftern

Lufthansa am Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Flughafen Paderborn Lippstadt)

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt freut sich über weitere Unterstützer für die Linie nach München, die Gesellschaft skyhub PAD bekommt 23 neue Gesellschafter.

Die Unterstützung wird immer größer: Die skyhub PAD GmbH & Co. KG, die in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft DAT ab 1. September 2025 täglich bis zu drei Flüge von Paderborn/Lippstadt nach München und zurück (montags bis freitags und sonntags) ermöglicht, kann weitere 23 Gesellschafter in ihrem Kreis begrüßen. Damit hat sich die Anzahl der Unternehmer und Privatpersonen, die zum Erhalt dieser wichtigen Flugverbindung beitragen, auf 59 erhöht.„Es ist fantastisch, welch großartige Unterstützung unsere Initiative in der ganzen Region und insbesondere in der heimischen Wirtschaft erfährt. Wir freuen uns sehr über die neuen Gesellschafter, die mit ihren Kapitaleinlagen zum Gelingen von skyhub PAD beitragen. Gleichzeitig sind wir offen für weitere Kommanditisten, denen unser Flughafen und die Linienverbindung nach München ebenso am Herzen liegt“, betont der Vorsitzende des Beirats der skyhub PAD GmbH & Co. KG und Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, Christoph Plass.

Die deutschlandweit einzigartige Initiative zur Weiterführung der Linienverbindung am Flughafen Paderborn/Lippstadt hatte im März 2025 konkrete Formen angenommen. Damals gründeten 36 Unternehmer und Privatpersonen die skyhub PAD GmbH & Co. KG. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Linnemann und der Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, Landrat Christoph Rüther, hatten die Initiative aus der Wirtschaft für die Region angeregt.

Im April 2025 folgte die Vertragsunterzeichnung mit der ausführenden Fluggesellschaft DAT, einen Monat später standen die Flugzeiten fest. Von Paderborn/Lippstadt starten die Maschinen ab dem 1. September 2025 um 7.00 Uhr (Ankunft: 8.25 Uhr), 13.55 Uhr (Ankunft: 15.20 Uhr) und 18.30 Uhr (19.55 Uhr). Mit diesen Flugzeiten ist in München die Erreichbarkeit vieler Weiterflüge in die ganze Welt, vor allem auch in die USA und nach Asien, optimal sichergestellt. In der entgegengesetzten Richtung heben die Flugzeuge um 9.00 Uhr (Ankunft: 10.30 Uhr), 16.10 Uhr (Ankunft: 17.35 Uhr) und 20.35 Uhr (Ankunft: 22.00 Uhr) ab.

Durch den Abschluss des Interline-Abkommens zwischen der DAT und der Lufthansa können Interessenten seit Anfang Juli 2025 wieder Umsteige-Verbindungen über das Drehkreuz München, bei denen das Gepäck bequem durchgecheckt wird, bei der Lufthansa sowie in Flugportalen und Reisebüros buchen.

DAT wird die Flüge zwischen Paderborn/Lippstadt und München mit einer ATR72-600 bedienen, die 70 komfortable Sitzplätze bietet. „Dabei handelt es sich um ein besonders leises und effizientes Turboprop-Flugzeug, das speziell für kürzere Strecken entwickelt worden ist. Dank modernster Technik fliegen diese Maschinen klimafreundlicher als herkömmliche Jets“, betont der Geschäftsführer der skyhub PAD GmbH & Co. KG, Klaus Marx. Die Flugpreise beginnen ab 149 Euro inklusive Steuern und Gebühren für eine Strecke.

