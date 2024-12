Mit LOT Polish Airlines nach Thessaloniki

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines setzt 2025 den sukzessiven Ausbau des Streckennetzes fort und nimmt mit Thessaloniki (SKG) ab dem 17. Juni 2025 ein weiteres Ziel im Mittelmeerraum ins Netzwerk auf.

Die polnische Fluglinie wird die zweitgrößte Stadt Griechenlands ab ihrem globalen Drehkreuz in Warschau ganzjährig bedienen – während des Sommers täglich, in der Wintersaison viermal pro Woche.

Um den Fluggästen maximale Flexibilität zu bieten, finden die Abflüge in Warschau zu zwei verschiedenen Uhrzeiten statt: mittwochs, freitags und sonntags um 9:40 Uhr; montags, dienstags, donnerstags und samstags um 14:05 Uhr. Die Flugzeit beläuft sich auf rund 2:20 Stunden. Den Passagieren stehen zwei komfortable Serviceklassen zur Auswahl: LOT Business Class und LOT Economy Class.

Die neuen Thessaloniki-Flüge von LOT Polish Airlines in der Übersicht:

Mittwoch, Freitag und Sonntag

Abflug mit LO 605 in Warschau um 9:40 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 12:55 Uhr Ortszeit

Abflug mit LO 606 in Thessaloniki um 14:10 Uhr, Ankunft in Warschau um 17:25 Uhr Ortszeit

Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag

Abflug mit LO 607 in Warschau um 14:05 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:05 Uhr Ortszeit

Abflug mit LO 608 in Thessaloniki um 18:25 Uhr, Ankunft in Warschau um 19:45 Uhr Ortszeit

Gut für Fluggäste von LOT Polish Airlines aus Deutschland, Österreich und der Schweiz: Dank passender Anschlussverbindungen mit kurzer Aufenthaltsdauer am Chopin-Airport Warschau können sie schnell und bequem nach Thessaloniki reisen. So lässt sich die nordgriechische Metropole zum Beispiel ab Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München in nur rund fünf Stunden erreichen.

Reisebeispiele nach Thessaloniki:

Ab Berlin

Abflug um 11:10 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit nach 5:15 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Düsseldorf

Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit nach 6:00 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Frankfurt

Abflug um 7:20 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 12:55 Uhr Ortszeit nach 4:35 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Genf

Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit nach 6:00 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg

Abflug um 6:55 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 12:55 Uhr Ortszeit nach 5:00 Stunden Gesamtreisezeit

Ab München

Abflug um 7:00 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 12:55 Uhr Ortszeit nach 4:55 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Stuttgart

Abflug um 10:55 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit nach 5:30 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Wien

Abflug um 9:25 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit nach 7:00 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Zürich

Abflug um 10:30 Uhr, Ankunft in Thessaloniki um 17:25 Uhr Ortszeit nach 5:55 Stunden Gesamtreisezeit

In der Wintersaison bedient LOT Polish Airlines viermal wöchentlich Thessaloniki: mittwochs und sonntags mit Abflug in Warschau um 9:45 Uhr, montags und donnerstags mit Abflug in Warschau um 14:05 Uhr.

„Thessaloniki ist für Touristen und Geschäftsleute ein bedeutendes Ziel im östlichen Mittelmeer“, sagte Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Einerseits ist die Stadt das Tor zu der faszinierenden Berglandschaft Nordgriechenlands, zu kulturellen Schätzen wie den Meteora Klöstern sowie zu den weiten Sandstränden Chalkidikis. Zugleich ist Thessaloniki aber auch ein bedeutendes Handels- und Wirtschaftszentrum sowie großer, internationaler Schifffahrtshafen. Daher freuen wir uns sehr, unseren Fluggästen diese Stadt ab 17. Juni 2025 anbieten zu können.“

Mit Thessaloniki nimmt LOT Polish Airlines innerhalb kurzer Zeit ein weiteres Reiseziel Südeuropas in den Flugplan auf. So bedient die Airline seit diesem Jahr neu Athen, Larnaca, Lyon und Teneriffa, während Lissabon (3. Februar 2025) und Malta (16. April 2025) im kommenden Jahr folgen werden.

Die neuen Flüge nach Thessaloniki sind ab sofort über alle Verkaufskanäle buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com oder über [email protected].

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.