Paderborn Lippstadt erwartet Ferienwelle

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Der Flughafen Paderborn Lippstadt erwartet über die Ostern eine Ferienwelle, der Flughafen rechnet mit zehn Prozent mehr Passagieren als im Vorjahr.

Einen weiteren Zuwachs erwartet der Flughafen Paderborn/Lippstadt in den Osterferien 2025. Nachdem im vergangenen Jahr exakt 30.940 Passagiere während der ersten größeren Urlaubsphase den Airport nutzten, geht der Flughafen für 2025 von einem deutlichen Wachstum aus. Gemäß der Kapazitäten und der vorliegenden Buchungen könnte der Airport zehn Prozent mehr Fluggäste zu Ostern begrüßen.

Zwei Fluggesellschaften bieten den Urlauberinnen und Urlaubern aus der Region ein spürbar größeres Kontingent an Flügen an. So wird SunExpress zehn zusätzliche Maschinen für einen Aufenthalt in der Türkei an den Start bringen. Zusätzlich wird es zwei zusätzliche Flüge von Eurowings nach Mallorca geben. Diese Angebote stoßen auf großes Interesse und sind bereits sehr gut gebucht.

„Wir freuen uns sehr darauf, in den Osterferien wieder viele Flugreisende an unserem Airport begrüßen zu können. Voraussichtlich werden wir einen Nach-Corona-Rekordwert erzielen. Auch in personeller Hinsicht haben wir alle Vorbereitungen getroffen, damit die Urlauberinnen und Urlauber eine unbeschwerte Reise von Anfang an genießen können“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Flughafen Paderborn/Lippstadt