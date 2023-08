Bangladesh kauft Agusta Westland AW109 Hubschrauber

Die Seestreitkräfte von Bangladesh haben sich entschieden zwei AW109 Power Hubschrauber von AgustaWestland zu beschaffen.

Die beiden Hubschrauber werden in Bangladesh zu Seeüberwachungsaufgaben, Such- und Rettungsaufgaben verwendet. Die Kaufentscheidung wurde nach einer gründlichen Evaluation getroffen und schliesst neben den beiden Hubschraubern auch das Training der Flugbesatzungen und Techniker ein. Die beiden AW109 Power Hubschrauber werden 2011 an die Navy von Bangladesh ausgeliefert.