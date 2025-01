Flughafen Wien fertigt weiterhin Korean Air Cargo ab

Luftfracht am Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Korean Air Cargo und Flughafen Wien verlängern Zusammenarbeit bei Abfertigung, die Airline setzt auch in Zukunft auf die bewährte Abfertigungsqualität des Flughafens.

Der bestehende Handlingvertrag zwischen dem Airport und der koreanischen Fluggesellschaft wurde um weitere vier Jahre verlängert und läuft nun bis Ende 2028. Damit führt der Flughafen Wien die erfolgreiche Partnerschaft mit Korean Air Cargo fort, die seit dem ersten Flug der Airline nach Wien im Jahr 2004 besteht.

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Korean Air Cargo und dem Flughafen Wien wird um weitere vier Jahre verlängert – das ist ein starkes Zeichen für das Vertrauen und die Zusammenarbeit, die unsere Unternehmen bereits seit 20 Jahren verbindet. Gemeinsam entwickeln wir das Cargo-Handling zwischen Seoul und Wien nun auf höchstem Niveau weiter und bauen unsere Position als führendes europäisches Frachtdrehkreuz aus. Österreich, seine Nachbarländer und Asien bleiben damit auch in Zukunft durch internationalen Luftfrachtverkehr eng verbundene Wirtschaftszonen. Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen,

so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Flughafen Wien vertieft Zusammenarbeit mit Korean Air Cargo und Flughafen Incheon

Die Zusammenarbeit zwischen Korean Air Cargo und dem Flughafen Wien wurde im Laufe der Jahre kontinuierlich angepasst und vertieft, zuletzt im Rahmen einer erweiterten Kooperationsvereinbarung in Seoul-Incheon (ICN) anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Partnerschaft im Jahr 2024. Diese Vereinbarung wurde zur Intensivierung der Zusammenarbeit unterzeichnet, um der steigenden Nachfrage nach Luftfrachtverkehr zwischen Korea und Wien als Drehkreuz für Mittel- und Osteuropa gerecht zu werden. Geplant sind neben dem verlängerten Abfertigungsvertrag gemeinsame Marketinginitiativen, ein Wissenstransfer in unterschiedlichen Bereichen zu Logistiksystemen sowie der Ausbau optimaler Services für Spediteure und Kunden. Das neue Memorandum of Understanding mit dem Flughafen Incheon stärkt zudem die Position des Flughafen Wien als führenden europäischen Cargo-Hub für den Warentransport zwischen Asien und Europa und unterstützt die langfristige Partnerschaft zwischen beiden Standorten.

Korean Air Cargo: international wichtiger Cargo-Carrier

Korean Air Cargo zählt zu den weltweit führenden Frachtfluggesellschaften und verbindet den Flughafen Wien aktuell mit bis zu zehn Flügen pro Woche mit internationalen Wirtschaftszentren. Hierfür setzt die koreanische Fluggesellschaft einen Mix aus Boeing-747-400F, Boeing 747-8F und Boeing 777F ein. Der Flughafen Wien ist ein wichtiger Hub der Airline und ein bedeutender Güterumschlagspunkt unter anderem für Elektronik- und Pharmagüter aus Asien.

Cargo-Hub Flughafen Wien