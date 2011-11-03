Embraer liefert 100sten Jet nach China

Brasiliens Flugzeugbauer Embraer konnte das 100ste Verkehrsflugzeug an eine Fluggesellschaft in China liefern, bei dem Jet handelte es sich um einen Embraer 190.

Die Jubiläumsmaschine wurde von China Southern Airlines übernommen. Embraer lieferte im Jahr 2000 zum ersten Mal ein Linienflugzeug an einen chinesischen Kunden, heute sind nach Aussagen von Embraer 97 Verkehrsflugzeuge und 3 Business Jets bei 10 chinesischen Betreibern im Einsatz. Weitere 50 Maschinen für chinesische Kunden liegen bei Embraer noch in den Bestellbüchern.