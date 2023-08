Air Lease schliesst Embraer Bestellung ab

Die Flugzeug Leasing Gesellschaft Air Lease Corporation hat bei Embraer die Bestellung für fünfzehn Embraer 190 finalisiert.

Diese Grossbestellung wurde bereits an der Farnborough Air Show bekanntgegeben und ist nun definitiv unterzeichnet worden. Der Auftrag schliesst neben fünfzehn Embraer 190 Festsbestellungen auch fünf Optionen ein. Die erste Maschine wird bereits im Juni 2011 an ALC ausgeliefert, welche das Flugzeug an eine Airline weitervermieten wird. Air Lease Corporation wurde im Frühjahr durch den erfolgreichen ILFC Gründer Steven Udvar-Hazy ins Leben gerufen. Die Gesellschaft hat neben Embraer Jets auch 60 Maschinen bei Boeing und 51 Airbus Flugzeuge bestellt.