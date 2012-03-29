British kauft weiteren Embraer Jet

British Airways hat für ihre Tochter British Airways CityFlyer einen weiteren Embraer E-Jet gekauft.

British Airways hat bei dem südamerikanischen Flugzeugbauer einen weiteren Embraer E-190 in Auftrag gegeben und damit bei den E-Jets auf vierzehn Einheiten erhöht. Bei dem Kauf handelt es sich um die Wandlung einer Option in eine Festbestellung. Die Maschine soll im dritten Quartal 2012 ausgeliefert werden und die Flotte bei BA CityFlyer ab dem London City Airport verstärken. British Airways ist die größte Fluggesellschaft, welche ab dem Stadtflughafen von London operiert.