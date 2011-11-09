CIT kauft weitere Embraer E-Jets
09.11.2011 BGRO
Die Investment Gesellschaft CIT Aerospace will bis zu dreissig Embraer 190/195 E-Jest kaufen.
Die Investment Gesellschaft CIT Aerospace will bis zu dreissig Embraer 190/195 E-Jets kaufen.
Die neue Bekanntmachung schliesst zehn fest gekaufte E-Jets ein. Die neuen Flugzeuge sollen nach Angaben von Embraer bis 2015 an CIT Aerospace geliefert werden. CIT Aerospace wird die neuen Jets an Airline Kunden weiter vermieten. Laut Aussagen von CIT besteht ein reger Bedarf an modernem Flugmaterial dieser Grössenklasse. CIT ist einer der ganz grossen Flugzeugfinanzierer und lässt eine Flotte von mehr als 300 Verkehrsflugzeugen operieren.