Embraer liefert 800sten E-Jet aus

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer konnte den 800sten E-Jet ausliefern, die Maschine wurde an die chinesische CDB Leasing Unternehmung übergeben.

Mit der Auslieferung des 800sten E-Jets kann Embraer einen weiteren Meilenstein in diesem Flugzeugprogramm feiern. Mit der E-Jet Familie katapultierte sich Embraer zum weltweit drittgrössten Flugzeugfabrikanten. Das Embraer E190 Verkehrsflugzeug wird durch CDB an China Southern vermietet. Für China Southern ist es die dritte Maschine dieses Typs, bis zum Jahresende werden noch vier weitere Maschinen dazu kommen.