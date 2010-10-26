BA CityFlyer kauft weitere Embraer Jets

Die britische Tochterunternehmung von British Airways hat zwei Vorkaufsrechte in E190 Festbestellungen umgewandelt.

BA CityFlyer bedient ein lukratives Streckennetz für British Airways ab dem Stadtflughafen London City. Die Fluggesellschaft betreibt bereits sechs Embraer 170 und vier Embraer 190. Neben elf Festbestellungen hatte die Fluggesellschaft bei Embraer drei Optionen gezeichnet, von denen sie jetzt zwei zu Festbestellungen umwandelte. Die zwei Embraer 190 werden voraussichtlich im Frühjahr 2011 ausgeliefert werden.