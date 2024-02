Thai Airways bestellt Boeing 787-9 Dreamliner

Boeing 787 Dreamliner Thai Airways (Foto: Boeing)

Thai Airways und Boeing haben gemeinsam einen Auftrag über fünfundvierzig Boeing 787-9 bekanntgegeben, Thai wird damit ihre Flotte erneuern und weiter ausbauen.

Auch das Star Alliance Mitglied Thai Airways hat sich von der Coronakrise erholt und will wieder wachsen. Mit den neu bestellten Boeing 787-9 Dreamliner will die Fluggesellschaft aus Thailand seine Flotte nachhaltig verjüngen und weiter vergrössern. Laut Aussagen der Geschäftsleitung von Thai Airways hat sich der Reiseverkehr in Asien wieder stark erholt und führt dazu, dass die Kapazitäten ausgebaut werden können. Thai Airways betreibt momentan eine gemischte Langstreckenflotte aus drei Airbus A330-300, zwölf Airbus A350-900, siebzehn Boeing 777-300ER, sechs Boeing 777-200ER, sechs Boeing 787-8 und zwei Boeing 787-9. Auf der Kurzstrecke setzt das Unternehmen auf zwanzig Airbus A320.