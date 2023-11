Ethiopian Airlines baut Boeing Flotte weiter aus

Ethiopian Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Ethiopian Airlines)

Ethiopian Airlines hat während der Dubai Air Show 2023 mit Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 67 weitere Flugzeuge unterzeichnet.

In die Kaufabsichtserklärung wurden laut Boeing 11 Boeing 787 Dreamliner und 20 Boeing 737 fest eingehandelt. In die Kaufvereinbarung wurde auch die Möglichkeit 15 weitere Dreamliner und 21 Boeing 737 zu kaufen. Bei dieser unterzeichneten Vereinbarung handelt es sich um den bislang grössten Kauf von Boeing Flugzeugen in der Geschichte Afrikas.