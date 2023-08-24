Qantas bestellt bei Airbus und Boeing

Qantas Boeing 787 Dreamliner (Foto: Qantas)

Die australische Fluggesellschaft Qantas bestellt zwölf Airbus A350-1000 und zwölf Boeing 787 Dreamliner.

Qantas hat diese beiden Festbestellungen heute bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um ein schon länger geplantes Vorhaben, da die Airbus A330 mit ihrem Durchschnittsalter von 17 Jahren langsam ersetzt werden müssen. Der Milliardenauftrag unterteilt sich auf zwölf Airbus A350-1000, vier Boeing 787-9 und acht Boeing 787-10, die Dreamliner sollen ab 2027 ausgeliefert werden und die Airbus A350-1000 sollen ab 2028 zur Qantas Flotte stossen. Qantas hat auch bekanntgegeben, dass ab dem Jahr 2032 ihre zehn Airbus A380 durch Airbus A350-1000 ersetzt werden sollen. Die Auslieferung der festbestellten 24 Flugzeuge und sämtlicher Optionen, die in den Vertrag eingehandelt wurden, soll über zehn Jahre erfolgen.