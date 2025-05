Korean Air und Delta beteiligen sich an WestJet

WestJet Boeing 737 Walt Disney World Frozen Plane (Foto: WestJet)

Korean Air und Delta Air Lines werden ihre jeweiligen Partnerschaften mit WestJet durch den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an der kanadischen Fluggesellschaft stärken.

Diese befindet sich derzeit im Besitz der Private-Equity-Plattform Onex Partners des kanadischen Investors und alternativen Vermögensverwalters Onex. Neben Onex Partners beabsichtigen verbundene Fonds und Co-Investoren der Onex-Gruppe, sich an dem Verkauf zu beteiligen. Diese Investitionen bauen auf den bestehenden Beziehungen der Fluggesellschaften zu WestJet auf und bieten Kunden in Nordamerika, Europa, Asien und darüber hinaus weitere Vorteile.

Im Rahmen der jetzt bekannt gegebenen Vereinbarungen werden Korean und Delta unabhängige Kapitalbeteiligungen von insgesamt 25% an WestJet erwerben. Delta wird 330 Mio. USD investieren und einen Anteil von 15% erwerben, während Korean 220 Mio. USD investieren und einen Anteil von 10% erwerben wird.

Nach Abschluss der Transaktion hat Delta Airliens das Recht und die Absicht, einen Anteil von 2,3% an WestJet an seinen Joint-Venture-Partner Air France-KLM zu veräußern. Air France-KLM ist ebenfalls ein bestehender Partner von WestJet. Im Austausch dafür erhält Delta 50 Millionen US-Dollar. Diese separate Transaktion bedarf noch der Zustimmung von Air France-KLM. Die Onex-Gruppe wird weiterhin Eigentümerin von WestJet mit Sitz in Calgary, Alberta, bleiben und das Unternehmen kontrollieren.

Korean Air und Delta sind bereits seit Jahren Codeshare-Partner von WestJet. Die erweiterten Partnerschaften werden Reisenden künftig Vorteile bieten, darunter ein verbessertes und nahtloseres Reiseerlebnis.

„Wir freuen uns über die Investition in WestJet als Teil unseres kontinuierlichen Engagements zur Verbesserung der transpazifischen Konnektivität“, sagte Walter Cho, Vorsitzender und CEO von Korean Air und der Hanjin Group. „Durch diese strategische Partnerschaft können wir unser globales Netzwerk erweitern und unseren Kunden durch eine größere Auswahl und mehr Komfort einen langfristigen Mehrwert bieten.“

„Die Investition in einen Weltklasse-Partner wie WestJet bündelt unsere Interessen und stellt sicher, dass wir uns auch in Zukunft darauf konzentrieren können, Reisenden in den Vereinigten Staaten und Kanada ein globales Netzwerk und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten“, sagte Ed Bastian, CEO von Delta. „Gemeinsam mit unseren Airline-Partnern verbindet Delta die Welt und verändert die Zukunft des Reisens.“

„Delta, Korean und Air France-KLM gehören zu den bekanntesten und am besten geführten Fluggesellschaften der Welt. Wir freuen uns, sie als Aktionäre von WestJet begrüßen zu dürfen“, sagte Tawfiq Popatia, Co-Head von Onex Partners.

„Diese Investitionen und die damit einhergehenden verstärkten Partnerschaften sind eine Bestätigung für unsere Mitarbeiter und die differenzierte Leistung von WestJet in einer für die Luftfahrt außergewöhnlichen Zeit der letzten Jahre“, sagte Alexis von Hoensbroech, CEO von WestJet.

Korean Air und WestJet arbeiten seit Juni 2012 zusammen und bauen ihre transpazifischen Verbindungen weiter aus. Durch das Codeshare-Abkommen haben Reisende auf beiden Seiten des Pazifiks Zugang zu Flügen zwischen Seoul Incheon und Vancouver, Toronto und Calgary mit Anschluss an das kanadische und US-amerikanische Inlandsstreckennetz von WestJet sowie an das umfangreiche asiatische Streckennetz von Korean Air.

Delta und WestJet sind seit Februar 2011 Partner, um Kunden auf beiden Seiten der Grenze zwischen den USA und Kanada ein erweitertes globales Streckennetz und nahtlose Reisemöglichkeiten zu bieten. Delta feiert ihr 100-jähriges Bestehen und ist stolz darauf, seit über 90 Jahren im Dienste der kanadischen Bevölkerung zu stehen. In den letzten Jahren hat sich Delta mit mehreren internationalen Partnern zusammengeschlossen, darunter Air France-KLM, LATAM, Aeromexico, Virgin Atlantic, China Eastern und die Muttergesellschaft von Korean Air, Hanjin KAL.

Barclays fungiert bei dieser Transaktion als Finanzberater von WestJet und Onex. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt bestimmter behördlicher Genehmigungen.

