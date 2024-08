Paderborn Lippstadt zieht positive Ferienbilanz

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Einen neuen Rekordwert nach dem Neustart im Anschluss an die Corona-Pandemie hat der Flughafen Paderborn/Lippstadt im Sommer 2024 erzielt.

In den sechs Wochen der nordrhein-westfälischen Sommerferien nutzten 164.248 Fluggäste den Airport, was gegenüber dem Vorjahr (151.854 Passagiere) eine erfreuliche Steigerung um acht Prozent bedeutet.

Nach dem starkem Ergebnis im vergangenen Jahr hatte der Airport eine Prognose mit mehr als 150.000 Fluggästen in den NRW-Sommerferien 2024 aufgestellt. Diese Vorschau konnte der Airport dank der sehr guten Buchungslage insbesondere der zahlreichen Ferienflieger zu den beliebten Sonnenzielen in Südeuropa übererfüllen. Insgesamt starteten und landeten 1.156 große Flugzeuge während der vergangenen sechs Wochen in Paderborn/Lippstadt.

Aufgrund der sehr guten Vorbereitung und der hohen Identifikation der Beschäftigten mit ihrem Flughafen sind die Urlauberinnen und Urlauber aus der Region entspannt in die schönste Zeit des Jahres gestartet. „Die NRW-Sommerferien sind auch in diesem Jahr die Phase mit dem höchsten Passagier-Aufkommen im ganzen Jahr. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Flugverkehr insgesamt reibungslos geklappt hat“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Zu dem sehr erfreulichen Sommer-Ergebnis hat auch das Drehkreuz München beigetragen. Immer mehr Fluggäste nutzen diese bewährte Verbindung, um zu weiter entfernten Zielen in Europa und auch in Nordamerika oder Asien aufzubrechen. Zahlreiche attraktive Destinationen in der ganzen Welt sind von Paderborn/Lippstadt über München sehr gut erreichbar – und zwar ohne Staus und häufig sogar insgesamt schneller und günstiger als von größeren Flughäfen.

Flughafen Paderborn/Lippstadt