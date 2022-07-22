LATAM bestellt Airbus A321neo

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Die lateinamerikanische Fluggesellschaft LATAM hat bei Airbus siebzehn Airbus A321neo bestellt, für die Langstrecke zieht LATAM auch die A321XLR in Betracht.

Mit diesem Auftrag über 17 weitere A321neo erhöht LATAM den Auftragsbestand auf 100 Maschinen aus der Airbus A320neo Familie. LATAM hat auch das Interesse an dem Airbus A321XLR bekundet und möchte in Zukunft mit diesem Schmalrumpfflugzeug verkehrsschwächere Langstreckenziele anfliegen.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

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