Airbus A220 von Air France absolviert Erstflug

Air France Airbus A220 Erstflug (Foto: YouTube)

Am Donnerstag, den 26. August 2021, absolvierte der erste Airbus A220-300 für Air France seinen erfolgreichen Jungfernflug, die Maschine soll schon bald ausgeliefert werden.

Der erste Airbus A220-300 für Air France wurde im kanadischen Mirabel gebaut, von wo aus er auch seinen Jungfernflug absolvierte. Der production flight dauerte laut Air France ein paar Stunden und verlief zur vollsten Zufriedenheit der Testpiloten.

Air France hat im Sommer 2020 bei Airbus einen Auftrag über sechzig Airbus A220-300 finalisiert. Mit diesen modernsten A220 Maschinen wird der französische Flag Carrier seine Airbus A318 und Airbus A319 ersetzen. Die ersten Airbus A220-300 sollen noch in diesem Jahr eingeflottet werden.