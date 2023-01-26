F-16 aus Block 70 abgehoben

F-16 Block 70 absolviert Jungfernflug (Foto: Lockheed Martin)

Am Dienstag, den 24. Januar 2023, absolvierte die modernste F-16 Viper aus dem Block 70 am Lockheed Martin Standort in Greenville, South Carolina ihren erfolgreichen Jungfernflug.

Die F-16D aus dem Block 70 startete um 09:17 Uhr zu ihrem Erstflug, am Steuer der Maschine war Lockheed Martin Testpilot Dwayne "Pro" Opella und Testpilotin Monessa "Siren" Balzhiser. Die Gesamtflugzeit betrug etwa 50 Minuten und umfasste Lufttüchtigkeitsprüfungen wie Triebwerks-, Flugsteuerungs- und Treibstoffsystemchecks sowie die grundlegende Handhabung des Flugzeugs.

F-16 Block 70 absolviert Jungfernflug (Foto: Lockheed Martin)

Die für den Jungfernflug doppelsitzige F-16 aus dem Block 70 ist für Bahrain bestimmt. Das Königreich Bahrain hat bei Lockheed Martin im Sommer 2018 sechzehn F-16 Fighting Falcon aus dem Block 70 bestellt. Inzwischen haben sich sechs Länder für die F-16 Kampfflugzeuge aus dem Block 70 und Block 72 entschieden. Lockheed Martin wird im Werk Greenville über die nächsten Jahre 128 modernste F-16 Kampfflugzeuge bauen.