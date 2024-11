Kanada beschafft Pilatus PC-21

Pilatus PC-21 für Kanada (Foto: Pilatus Aircraft Ltd)

Die kanadischen Luftstreitkräfte trainieren zukünftig auf Pilatus PC-21 Next Generation Trainern und beschaffen neunzehn Maschinen davon.

Pilatus schliesst einen Vertrag über die Lieferung von 19 PC-21 Trainingsflugzeugen ab. Kanada erhält mit dem PC-21 nicht nur das technisch fortschrittlichste Trainingssystem, sondern gleichzeitig eine sehr kostengünstige und umweltfreundliche Trainingsplattform für die Ausbildung der Militärpilotinnen und Militärpiloten.

Pilatus freut sich sehr, den erfolgreichen Abschluss eines bedeutenden Vertrags mit KF Aerospace im Rahmen der Zusammenarbeit mit SkyAlyne für das «Future Aircrew Training» (FAcT) Programm der Royal Canadian Air Force (RCAF) bekannt zu geben. Dieser Vertrag sieht die Lieferung einer Flotte von 19 hochmodernen PC-21 Trainingsflugzeugen vor.

Die 19 PC-21 werden ab 2026 auf der Luftwaffenbasis in Moose Jaw in der Provinz Saskatchewan stationiert sein. Dort werden sie in erster Linie für die fortgeschrittene Ausbildung der angehenden Militärpilotinnen und Militärpiloten eingesetzt. Das Programm mit einer Laufzeit von 25 Jahren zielt darauf ab, die Ausbildungskapazitäten der kanadischen Luftstreitkräfte grundlegend zu modernisieren und zu erweitern.

«SkyAlyne freut sich sehr, zusammen mit Pilatus an diesem wegweisenden Projekt arbeiten zu können. Der PC-21 bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Trainingsflugzeugen und ist mit modernster Avionik ausgestattet, die den Übergang zu ‹Frontline-Jets› nahtlos gestaltet», erklärt Kevin Lemke, Senior Executive von SkyAlyne und führt weiter aus: «Zudem ermöglicht das innovative Design des PC-21 eine deutliche Reduzierung der Betriebskosten und eine höhere Effizienz im Trainingsbetrieb. Diese Eigenschaften machen den PC-21 zur idealen Wahl für Kanada.»

Markus Bucher, CEO von Pilatus, zum bedeutungsvollen Vertragsabschluss: «Dieser Vertrag zeigt einmal mehr, wie leistungsfähig unser PC-21 Trainingssystem ist. Kanada zählt zu den renommiertesten und professionellsten Luftwaffen der Welt und wir sind sehr stolz darauf, Teil dieses zukunftsträchtigen Projekts zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und gewähren unseren vollen Einsatz, damit Kanada das beste Trainingssystem und den bestmöglichen Support von uns erhält. Wir danken allen für das Vertrauen in Pilatus und den PC-21 – unseren Next Generation Trainer made in Switzerland!»

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation von Pilatus, ergänzt: «Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Erfolg für alle Beteiligten und wir sind sehr stolz darauf, dass der PC-21 von nun an jahrzehntelang als Rückgrat für Kanadas militärisches Pilotenausbildungsprogramm dienen wird.»

Integriertes und bewährtes Trainingssystem

Mit dem PC-21 bietet Pilatus eine fortschrittliche Trainingsplattform, die speziell entwickelt wurde, um die Anforderungen an das moderne Pilotentraining zu erfüllen. Der PC-21 ist bekannt für seine Effizienz und Vielseitigkeit und wird weltweit als führendes Trainingsflugzeug geschätzt. Neben dem Flugzeug selbst beinhaltet das integrierte PC-21 Trainingssystem Missionsplanung- und Debriefing Systeme sowie Schulungsmaterialien – alles wesentliche Elemente im Bereich des bodenbasierten Trainings.

Aktuell besteht die Flotte weltweit aus knapp 250 PC-21. Zur Kundschaft zählen die weltbesten Luftwaffen aus Europa, dem Mittleren und Fernen Osten sowie Australien. Die Schweizer Luftwaffe setzt seit 2008 auf den PC-21 und bildet damit die zukünftigen Militärpilotinnen und Militärpiloten erfolgreich aus.

Pilatus Aircraft