Drei PC-9 der Luftwaffe in die USA verkauft

Pilatus PC-9 Schweizer Luftwaffe (Foto: Schweizer Luftwaffe)

Die Schweizer Luftwaffe hat ihre PC-9 Zielschleppflugzeuge Ende 2022 ausgemustert und drei Maschinen zum Kauf ausgeschrieben, diese gehen nun in die USA.

Per Ende 2022 wurde der Flugbetrieb mit PC-9 bei der Schweizer Luftwaffe eingestellt. Wie die Armasuisse diese Woche mitgeteilt hat, wurde der Verkauf von zwei PC-9 Mitte November abgeschlossen. Die drei zum Verkauf ausgeschriebenen PC-9 wurden in die USA verkauft und verlassen die Schweiz im Container.

Unter der Rubrik «Verkauf und Liquidation» hat die Armasuisse im Frühjahr 2023 die drei Maschinen zum Verkauf ausgeschrieben, die bei der Luftwaffe die Registrationen C-407, C-408 und C-412 getragen haben. Die Flugzeuge sind demilitarisiert worden – das heisst, militärische Funkgeräte wurden beispielsweise entfernt sowie Schleudersitzpatronen ausgebaut. Armasuisse hatte den Auftrag, die Flugzeuge zum bestmöglichen Preis zuhanden der Bundeskasse zu verkaufen.

Pilatus PC-9 (Foto: Schweizer Luftwaffe)

Wie die Armasuisse in der Verkaufsdokumentation vermerkt hat, wurden die Flugzeug ohne jegliche Garantien und ohne Lufttüchtigkeitszeugnis angeboten. Doch die verkauften PC-9 werden auch künftig in der Luft zu sehen sein – jedoch auf einem anderen Kontinent. Die Flugzeuge und sämtliches Ersatzmaterial werden nun in Lodrino zum Versand in die USA bereitgestellt und anschliessend in Containern verschifft. In der Armasuisse-Mitteilung zum Thema wird ein Vertreter der neuen Eigentümer zitiert: «In den USA gibt es viele Liebhaber für Militärflugzeuge. Diese aktiven Sammler lieben erstklassig unterhaltene Flugzeuge, wie sie von der Schweizer Luftwaffe kommen. Zwei der drei PC-9 haben wir bereits an solche Liebhaber verkauft», sagt Chris Stern von Legacy Warbirds, welche die drei Pilatus PC-9 erworben haben.

Die drei immer hangarierten und gepflegten Flugzeug weisen gemäss der Verkaufsdokumentation, zumindest was die Zelle betrifft, noch ein grosses Reststundenpotenzial auf. Die angegebene Lebensdauer von 10’000 Flugstunden oder 20’000 Landungen haben die drei PC-9 noch bei weitem nicht ausgeflogen:

PC-9/F C-407 (S/N 215):

Baujahr: 1992

Flugstunden: 2837

Landungen: 4318

PC-9/F C-408 (S/N 216):

Baujahr: 1992

Flugstunden: 2877

Landungen: 4399

PC-9/F C-408 (S/N 224):

Baujahr: 1994

Flugstunden: 2781

Landungen: 4387

SkyNews