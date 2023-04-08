Cessna Citation X kommt von Piste ab

Cessna Citation X Unfallflugzeug (Foto: AeroPictures)

Am 1. April 2023 ist eine Cessna Citation X auf dem Monmouth Executive Airport in Belmar, New Jersey von der Landebahn abgekommen, alle Insassen blieben dabei unverletzt.

Der zweitstrahlige Geschäftsreisejet vom Typ Cessna 750 Citation X startete am Samstag, den 1. April 2023, auf dem Nashville International Airport, Tennessee zu einem Überführungsflug nach Belmar zum Farmingdale-Monmouth Executive Airport. An Bord des Business Jet befanden sich zwei Piloten und keine Passagiere. Während der Landung auf der Piste 32 kam die Citation X aus noch nicht bekannten Gründen seitlich von der Landebahn ab und wurde dabei stark beschädigt. Die Runway Excursion ereignete sich am frühen Abend um 19:38 Uhr. Die beiden Piloten konnten das Flugzeug nach der Bruchlandung unverletzt verlassen. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Cessna Citation X Runway Excursion Monmouth Executive Airport (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Cessna 750 Citation X mit der US-amerikanischen Immatrikulation N85AV. Die Citation X wurde unter der Baunummer 750-0085 im Jahr 1999 in Betrieb genommen. Sie gehört der Bank of Utah Trustee Salt Lake City. Das Flugzeug wurde bei der Runway Excursion beim Fahrwerk- und Rumpfbereich stark beschädigt, wir zweifeln daran, dass sie je wieder in Verkehr gesetzt wird.

Das Wetter

Zum Landezeitpunkt war das Wetter als gut zu bezeichnen. Es war jedoch ein Gewitter im Anzug, das starke Winde mit sich brachte. Falls die Maschine bereits bei diesem garstigen Wetter gelandet ist, dann wäre es nicht weiter verwunderlich, dass sie von der Piste gekommen ist. Um 19:45 Uhr Lokalzeit herrschten Winde mit Böen-Spitzen von bis zu 96 km/h über dem Platz. Das starke Gewitter führte zu heftigem Regen, der die Landebahn zur Rutschbahn hätte machen können. Die Sicht ging auf 3,5 Kilometer zurück.

METAR

KBLM 012336Z AUTO 11004KT 10SM VCTS -RA CLR 17/17 A2931 RMK AO2 LTG DSNT SW-N TSB30RAB31 P0001

KBLM 012345Z AUTO 31031G53KT 2 1/2SM +TSRA BR SQ CLR 14/13 A2940 RMK AO2 PK WND 29053/2341 LTG DSNT ALQDS TSB30RAB31 PRESRR P0002