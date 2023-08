Alaska Airlines Boeing 737 macht Bruchlandung

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: P. Open)

In der Nacht vom Montag machte eine Boeing 737-800 von Alaska Airlines auf dem John Wayne Airport in Santa Ana, Kalifornien eine Bruchlandung, verletzt wurde dabei niemand.

Die Boeing 737-800 von Alaska Airlines startetet am Montagabend, den 20. August 2023, unter der Flugnummer AS1288auf dem Seattle-Tacoma International Airport (KSEA) zu einem Flug nach Santa Ana in Kalifornien. Die Maschine setzte in der Nacht vom Montag auf Dienstag um 23:14 Uhr Lokalzeit auf dem John Wayne Airport (KSNA) auf der Piste 20R zur Landung an, die Landung war so hart, dass die linke Hauptfahrwerksstrebe die Tragfläche durchschlug. Dies führte neben Schäden am Fahrwerkbereich zu erheblichen Beschädigungen am Flügel und der Flügelwurzel. An Bord des Flugzeugs befanden sich 106 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder, alle Insassen kamen bei der Bruchlandung mit dem Schrecken davon. Die verunfallte Boeing 737-800 konnte zeitnah von der Landebahn 20R weggeschleppt werden.

Schaden beim Fahrwerk (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Boeing 737-800 mit der Kennung N516AS. Die Maschine wurde im Dezember 2008 an Alaska Airlines ausgeliefert.

Beschädigung am Flügel (Foto: AP Authority)

Das Wetter

Das Wetter war schlecht. Es war Nacht und regnete stark, die Sicht wurde mit 3.000 Meter angegeben, die Wolkenbasis lag zwischen 1.100 und 2.200 Fuß (335 -670 Meter). Der Wind kam seitlich zur Pistenachse mit einer Stärke von 25 km/h, die Böen erreichten Spitzen von 45 km/h.

METAR

KSNA 210653Z AUTO 14014G26KT 2SM -RA BKN014 OVC022 20/17 A2984 RMK AO2 PK WND 13026/0647 SLP103 T02000172 PNO $=

KSNA 210605Z AUTO 2SM +RA BR OVC011 21/19 A2981 RMK AO2 T02060189 PNO $=