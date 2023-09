Embraer Business Jet macht Bruchlandung

EMB-545 Praetor 500 (Foto: Brad OPEN)

Am 21. September 2023 machte ein Embraer Praetor Business Jet auf dem Flughafen St. Simons Island, Georgia eine Bruchlandung, alle Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Der Embraer 545 Praetor 500 Business Jet von Flexjet startetet am Donnerstagmittag auf dem White Plains-Westchester County Airport in New York zu einem Flug zum Brunswick-Malcolm McKinnon Airport in Georgia. An Bord des modernen Business Jet befanden sich zwei Piloten und sechs Passagiere. Der zweistrahlige Jet setzte um 14:36 Uhr Lokalzeit auf der Piste 04 zur Landung an, diese war so hart, dass der Embraer Praetor dabei zu Bruch ging. Die Maschine endete rechts neben der Piste im Gras. Alle acht Insassen konnten das Flugzeug nach der missglückten Landung selbständig verlassen. Das Flugzeug erlitt dabei beträchtliche Schäden im Bereich der Flügelwurzel, das Fahrwerk brach teilweise ein. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB und die FAA haben eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Bruchlandung EMB-545 Praetor 500 (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unfallflugzeug handelt es sich um den Embraer 545 Praetor 500 Business Jet mit der Kennung N434FX. Das Flugzeug wurde im Dezember 2021 in Verkehr gesetzt und hat die Baunummer 55010073. Der zweistrahlige Business Jet für bis zu 8 Passagiere gehört der Unternehmung Flexjet. Die Maschine wurde bei diesem Unfall beim Fahrwerkbereich erheblich beschädigt.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut, praktisch wolkenlos bei sehr guter Sicht. Der Wind war in der Pistenrichtung mit einer Stärke von 13 bis 16 Knoten (24 bis 29 km/h), die Böen erreichten Spitzen von 24 Knoten (44 km/h). Der Wind könnte bei dem Landeunfall eine Rolle gespielt haben.

METAR

KSSI 211853Z AUTO 05013G23KT 10SM CLR 29/23 A3003 RMK AO2 SLP170 T02890228

KSSI 211753Z AUTO 04016G24KT 10SM FEW023 28/22 A3006 RMK AO2 SLP182 60000 T02780222 10306 20239 58006