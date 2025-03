Pilatus stellt PC-12 PRO vor

Pilatus PC-12 PRO (Foto: Pilatus Aircraft Ltd)

Pilatus Aircraft hat das einmotorige Turbopropeller Flugzeug PC-12 weiter modernisiert, die PC-12 PRO ist das fortschrittlichste einmotorige Turbopropflugzeug aller Zeiten.

Diese Weiterentwicklungen machen den brandneuen PC-12 PRO zum technologisch fortschrittlichsten, leistungsfähigsten und zuverlässigsten Flugzeug seiner Klasse. Oder auf den Punkt gebracht: The Most Advanced Single.

Progressive, Proven, Professional: Im Zentrum des neuen PC-12 PRO steht das Pilatus Advanced Cockpit Environment ACE, basierend auf dem Garmin G3000 Prime. Drei immens grosse, hochauflösende 14-Zoll «Primary Flight Displays» sowie zwei 7-Zoll Sekundärdisplays – allesamt Touchscreens – und das von Pilatus entwickelte «Cursor Control Device» geben dem Piloten die vollständige Kontrolle über jede Phase des Fluges und sorgen für eine unvergleichliche Benutzererfahrung.

Das vollständig neu gestaltete Cockpit ist zudem mit ergonomischen Steuerhörnern ausgestattet, die von denen des PC-24 inspiriert sind, und bietet eine verfeinerte Cockpit-Innenausstattung. Dank des Wegfalls des «Direct Vision» Cockpit Fensterrahmens sorgt es zudem für eine noch bessere Sicht nach aussen.

Pilatus PC-12 PRO (Foto: Pilatus Aircraft Ltd)

Autoland-Funktion als Standard

Durch die Integration des umfassenden Portfolios fortschrittlicher Sicherheits-funktionen von Garmin – einschliesslich der Notlandefunktion «Autoland» – bietet der PC-12 PRO ein Höchstmass an Sicherheit. Verbesserungen am integrierten «Stall Warning & Protection System» sowie am «Electronic Stability & Protection» tragen zusätzlich zur Sicherheit bei. Das Wetterradar wird durch eine neue, grössere Antenne unterstützt, welche die situative Wahrnehmung im Cockpit weiter verbessert. Die Autoland-Funktionalität ist ab 2026 Standard und in allen PC-12 PRO verfügbar.

Pilatus PC-12 PRO Cockpit (Foto: Pilatus Aircraft Ltd)

Neue Kabinen- und High-Tech Farbschema-Designs

Die neue Kabine des PC-12 PRO kombiniert modernes Design mit aussergewöhnlichem Komfort und einer zeitlosen Atmosphäre. Ergänzend wurden neue Einbaumöbel entwickelt, die zusätzlichen Stauraum bieten.

Die neuen PC-12 PRO Farbschemas – eine kühne Fusion aus Innovation und digitaler Ästhetik. Die hochmodernen Interieur- und Aussendesigns spiegeln das Wesen moderner Technologie wider, mit eleganten Mustern und futuristischen Oberflächen, die dem PC-12 PRO eine dynamische, Hightech-Ästhetik verleihen. Erhältlich in beeindruckenden Farbschemata, die von der digitalen Ära inspiriert sind.

Pilatus PC-12 PRO (Foto: Pilatus Aircraft Ltd)

Ein bewährtes Triebwerk ein Muss

In einem einmotorigen Flugzeug ist die wichtigste Komponente ein bewährtes Triebwerk. Glücklicherweise ist der PC-12 PRO mit der neuesten Version des zuverlässigsten Flugzeugantriebs ausgestattet, der je produziert wurde – dem Pratt & Whitney Canada PT6. Mit über 60 000 Triebwerken im Einsatz und mehr als 400 Millionen Flugstunden hat die PT6-Triebwerksfamilie eine unübertroffene Erfolgsbilanz. Das PT6-Triebwerk wurde im PC-12 bereits in über elf Millionen Flugstunden erfolgreich erprobt.

Die digitale Schubregelung, das sogenannte «Autothrottle-System», verringert in Kombination mit dem vollautomatischen elektronischen Motor- und Propellersteuerungssystem (EPECS) die Arbeitsbelastung des Piloten, optimiert die Leistung, steigert die Kraftstoffeffizienz, sorgt für ein ruhigeres Flugerlebnis und schützt vor Triebwerküberlastungen. Der PC-12 PRO verursacht zudem viel weniger CO2-Emissionen und ist ausserdem für «Sustainable Aviation Fuel» SAF, zertifiziert, was ein nachhaltigeres Fliegen bei gleichbleibender Leistung ermöglicht.

Die Auslieferung des bereits zertifizierten PC-12 PRO wird ab dem vierten Quartal 2025 beginnen.

Pilatus Aircraft