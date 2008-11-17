Eclipse Aviation in Schwierigkeiten
17.11.2008 RK
Der Hersteller des ersten Very Light Jets, Eclipse Aviation, steckt scheinbar in grösseren Problemen als es ihm lieb ist.Eclipse Aviation baut den Kleinjet Eclipse 500 und entwickelt momentan den noch günstigeren einmotorigen Eclipse 400. Die Unternehmung informierte am 12. November über finanzielle Engpässe, erklärte aber, dass sie bereits eine Lösung gefunden hätten. Die Arbeiter warten bereits auf die Löhne der letzten zwei Wochen, wurden von Eclipse jedoch gebeten, heute regulär zur Arbeit zu erscheinen, die geschuldeten Löhne würden Morgen ausbezahlt. Die Unternehmung sucht seit einiger Zeit frisches Kapital, um die Geschäftstätigkeit finanziell auf sicherem Fundament weiter führen zu können. Haben Sie die News Sendung mit dem Thema "Innovation Very Light Jet mit einem Triebwerk"schon gesehen?