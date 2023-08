Eclipse 500 Kunden wechseln auf den Eclipse 400

Eclipse erhöht die Preise für den zweimotorigen Eclipse 500 und bietet den bisherigen Kunden einen Anreiz auf die einmotorige Eclipse 400 umzusteigen.

Ende Mai hob Eclipse die Preise für den zweimotorigen Eclipse 500 Very Light Jet um 40 Prozent an, um die gestiegenen Produktionskosten zu kompensieren. Der Preis der Eclipse 500 wurde von 1,52 Millionen US Dollar auf neu 2,15 Millionen US Dollar angehoben. Die Unternehmung gibt den Kunden die Möglichkeit von dem Kaufvertrag zurückzutreten oder mit einem Preisnachlass auf die neu lancierte Eclipse 400 umzusteigen. Wer bis zum 25. Juli umsteigt und eine Anzahlung leistet, kriegt den neuen einmotorigen Jet 125.000 US Dollar günstiger. Durch die Preiserhöhung sind nach Angaben von Eclipse Aviation nahezu 100 Kunden auf das kleinere Muster umgestiegen.