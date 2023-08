Eclipse Aviation in Liquidation

Eclipse Aviation informierte am Dienstag seine Mitarbeiter, dass es wahrscheinlich nicht mehr weiter gehen werde.

Seit Ende November befindet sich der Produzent des ersten Very Light Jets Eclipse 500 unter Gläubigerschutz. Mitte Januar einigte sich die Hauptaktionärin ETIRC mit einem Gericht, dass sie Teile der bankrotten Unternehmung übernehmen werde und die Produktion am alten Standort weiterführen wird. ETIRC ist jetzt an der Kapitalsuche gescheitert und schlägt nun ein neues wohl letztes Kapitel bei Eclipse Aviation auf. Die Unternehmung begibt sich unter Chapter 7 und leitete dadurch die Liquidation ein. Die Unternehmensleitung entschuldigt sich bei den Mitarbeitern und erläuterte, dass sie bis zuletzt das Beste gegeben hätten, um Eclipse Aviation zu retten. Link: Eclipse Aviation