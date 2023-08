Linear Air ruft Eclipse Service and Support ins Leben

Die Taxi Flugunternehmung Linear Air ruft eine Gesellschaft ins Leben um die Wartung der Eclipse 500 Kleinjets weiter zu garantieren.

Der Flugzeugbauer Eclipse Aviation schaffte die Kurve nicht und befindet sich seit Ende Februar in Liquidation. Momentan werden etwa 260 Eclipse 500 betrieben und diese Maschinen sollten auch nach der Liquidation ihres Herstellers ordnungsgemäss gewartet werden. Zu diesem Zweck gründete Linear Air die Gesellschaft Eclipse Service and Support LLC und möchte die Wartungsrechte und Ersatzteile aus der Konkursmasse von Eclipse Aviation übernehmen, damit die bestehenden Eclipse 500 weiterfliegen können. Linear Air möchte die Gesellschaft als Genossenschaft betreiben, in der sich die Eclipse 500 Eigentümer zusammenschliessen und so von tiefen Wartungskosten profitieren können. Linear Air betreibt neben drei Eclipse 500 Very Light Jets noch acht Cessna Caravans im Taxi Flugverkehr. Link: Linear Air