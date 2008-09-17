Eclipse 500 darf weiter fliegen
17.09.2008 RK
Die FAA bestätigte die Flugtüchtigkeit des Eclipse 500 Very Light Jets. Wegen verschiedener Vorfälle mit dem kleinen Jet kam die Behörde unter Druck.
Die FAA bestätigte die Flugtüchtigkeit des Eclipse 500 Very Light Jets. Wegen verschiedenen Vorfällen bei dem kleinen Jet kam die Behörde unter Druck.
Scheinbar ist die Luftfahrtbehörde Amerikas erhöhtem Druck ausgesetzt. Die amerikanische Presse ist mit dem Behördenvorgehen bei der Zertifizierung des Eclipse 500 Jet nicht vollständig einverstanden. Sie prangert die FAA an, dass sie das Lufttüchtigkeitszeugnis des innovativen Kleinjets trotz bekannter Mängel ausgestellt habe. Die FAA nahm sich dem Problem an und untersuchte den Zertifizierungsprozess des Eclipse 500, um bei den nächsten Very Light Jets, die zur Zulassung angemeldet sind, keine Unregelmässigkeiten aufkommen zu lassen. Bei der Überprüfung der Prozesse bestätigte sie jedoch die Lufttüchtigkeit des Eclipse 500.