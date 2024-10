Nachhaltige Materialien beim PC-24

Pilatus PC-24 über Las Vegas (Foto: Pilatus Aircraft)

Pilatus setzt auf Nachhaltigkeit – unter anderem auch beim Kabineninterieur des PC-24 durch die Verwendung umweltfreundlicher Bestandteile. Dazu zählt neu auch die Verwendung von Naturölen anstelle von synthetischen Lacken im Kabineninterieur.

Der PC-24 ist auf dem neuesten Stand der Technologie und bietet den Passagieren höchsten Komfort: Sei es die geräumige und helle Kabine, der flache Boden, die qualitativ hochwertige Verarbeitung oder die grosse Auswahl der Materialien.

Pilatus PC-24 bei New South Wales Ambulance (Foto: Pilatus Aircraft)

Zusammen mit F/LIST, einem globalen Anbieter exklusiver Innenausstattungen für Geschäfts- und Privatjets, präsentiert Pilatus an der NBAA-BACE 2024 in Las Vegas erstmals ein mit umweltfreundlichen Materialien gestaltetes Modell des Kabineninterieurs eines PC-24. Das transparente «F/LAB Natural Oil» minimiert nicht nur die Freisetzung schädlicher, flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Umwelt, sondern bringt gleichzeitig die Schönheit der Holzfurniere zur Geltung – der matte Glanz und die fühlbare Maserung heben die natürlichen Muster und Wirbel hervor. Die Öloberfläche ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über kratz- und schmutzabweisende Eigenschaften, die eine regelmässige Nutzung bei minimalem Pflegeaufwand ermöglichen.

Pilatus PC-24 (Foto: Pilatus Aircraft)

Natürlich und umweltfreundlich

Die meisten Stoffe, die Pilatus heute im luxuriösen Interieur verwendet, bestehen aus speziellen Fasern. Sie sind leicht zu reinigen und behalten nach dem Waschen ihre Form. Zudem benötigen sie im Waschprozess deutlich weniger Wasser und Waschmittel und dank der kurzen Trocknungszeit auch weniger Energie. Ausserdem kann das Material recycelt werden.

Als weiteres Beispiel sind die Teppiche zu nennen, welche zu 100 Prozent aus natürlicher Wolle bestehen. Als erneuerbare und biologisch abbaubare Faser gehört reine Schurwolle zu den saubersten und umweltfreundlichsten Bodenbelagsmaterialien. Für die noch umweltbewusstere Kundschaft bietet Pilatus eine Teppichkollektion, die ganz ohne künstliche Farbstoffe auskommt.

André Zimmermann, Vice President Business Aviation von Pilatus, betont: «Wir sind bestrebt, unser Angebot für unsere Kundschaft stetig zu verbessern und unseren ökologischen Fussabdruck zu verringern, ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen. Pilatus setzt seit vielen Jahren auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, so zum Beispiel auch bei unseren Produktionsprozessen. Darüber hinaus investieren wir in ‹Sustainable Aviation Fuel› (SAF) und verwenden den nachhaltigen Treibstoff für einen Teil unserer eigenen Flotte.»

Pilatus PC-12 (Foto: Pilatus Aircraft)

PC-24 und PC-12 für SAF zertifiziert

Die Flugzeuge von Pilatus sind bereits heute für die Nutzung von «Sustainable Aviation Fuel» (SAF), der heute mehrheitlich aus Biomasse oder Abfällen hergestellt wird, zertifiziert. Mit dem Ziel, die Skalierung von Solartreibstoffen in der Luftfahrt zu beschleunigen, haben Pilatus und Synhelion im Sommer 2024 den Beginn ihrer strategischen Partnerschaft angekündigt. Im Rahmen des Abnahmevertrages hat sich Pilatus nun dazu verpflichtet, ab 2027 über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich 200 Tonnen Solartreibstoff zu kaufen. Pilatus plant, die Treibstoffe, gewonnen aus Sonnenenergie, in der eigenen Flotte einzusetzen und sie zu einem späteren Zeitpunkt der PC-12 und PC-24 Kundschaft anzubieten.

