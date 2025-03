Frankreich beschafft Pilatus PC-7 MKX

Pilatus PC-7 MKX (Foto: Pilatus Aircraft)

Die französischen Luftstreitkräfte kaufen für die Grundausbildung ihrer Piloten bei dem Flugzeughersteller Pilatus zweiundzwanzig PC-7 MKX.

Die französische Beschaffungsbehörde Direction Générale de l'Armement (DGA) hat den PC-7 MKX als neues Trainingssystem für die französischen Luftstreitkräfte ausgewählt. Die Flotte von 22 PC-7 MKX wird für die militärische Grundausbildung der Piloten genutzt, wobei die Auslieferung für 2027 geplant ist.

Die prestigeträchtige Ausschreibung «Mentor 2» wurde zu Beginn des Jahres 2025 mit der Vergabe eines 17-Jahres-Vertrags an Babcock France für die Bereitstellung von Schulungsleistungen auf Basis des PC-7 MKX abgeschlossen.

Neben den 22 Flugzeugen umfasst das Paket auch bodengestützte Trainings-komponenten, die teilweise in Zusammenarbeit mit der französischen Industrie bereitgestellt werden. Im Rahmen des bodengestützten Trainingssystems wird Pilatus Simulatoren, computergestütztes Training und Ausstattungen für das Missionsplanungs- und Debriefing-System liefern.

Pilatus PC-7 MKX (Foto: Pilatus Aircraft)

PC-21 & PC-7 MKX im Einsatz

Bereits seit 2018 führt die Armée de l'Air et de l'Espace ihre fortgeschrittene Pilotenausbildung auf dem Pilatus PC-21 und dem zugehörigen Trainingssystem auf der Basis Aérienne 709 in Cognac-Châteaubernard durch. Inzwischen trainieren die Piloten auf 26 PC-21, die in zwei Chargen beschafft wurden. Mit der Einführung des PC-7 MKX für die Grundausbildung setzt Frankreich nun ausschliesslich Pilatus Trainingsflugzeuge für alle Phasen der Ausbildung ein.

Neues smartes Avioniksystem

Die Pilatus PC-7 MKX Plattform verfügt über ein neues Cockpit-Design, das auf dem Garmin G3000 PRIME Avioniksystem basiert und auch mit einem Head-Up-Display ausgestattet ist. Dank der langjährigen Erfahrung von Pilatus in der Entwicklung von Pilotenausbildungssystemen bietet das Ergebnis ein äusserst zuverlässiges und intuitives Avioniksystem, das bereits in den frühen Ausbildungsphasen eine ideale Trainingsumgebung schafft. Bei der gemeinsamen Entwicklung hat Garmin erstmals seine G3000 PRIME Technologie integriert, die die Verwendung von benutzerdefinierten Displays ermöglicht. Durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen wurde die DNA der militärischen Pilotenausbildungsphilosophie von Pilatus mit der Anpassungsfähigkeit und dem Fachwissen von Garmin im Bereich offener Systemarchitekturen kombiniert, um ein hochmodernes Avioniksystem zu entwickeln, das den militärischen Trainingsmarkt revolutioniert.

Pilatus PC-21 mit PC-7 MKX (Foto: Pilatus Aircraft)

Markus Bucher, CEO von Pilatus, zum Vertragsabschluss: «Es ist eine grosse Ehre, erneut von unserem geschätzten Kunden Frankreich ausgewählt worden zu sein und wir sind sehr stolz! Die PC-7 MKX werden auch mit einem Head-up-Display ausgestattet sein. Diese zusätzliche Funktion sorgt für eine hohe Kompatibilität zwischen dem PC-7 MKX und dem PC-21. Darüber hinaus erfüllt das neu entwickelte, hochmoderne Ground Based Training System, wozu auch Simulatoren zählen, die höchsten Ansprüche und bietet eine kosteneffiziente Basis-Ausbildung für die Militärpiloten der ‹Grande Nation›!»

Ioannis Papachristofilou, VP Government Aviation bei Pilatus, ergänzt: «Die Armée de l'Air et de l'Espace wird neben der Königlich Niederländischen Luftwaffe die erste Betreiberin sein, die den neuen PC-7 MKX einsetzt. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Babcock France bei der Lieferung und dem Betrieb des neuen Trainingssystems und sind zuversichtlich, den gleichen Erfolg wie mit dem PC-21 zu erzielen.»

Pilatus Aircraft