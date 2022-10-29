Airbus A300B startet die Erfolgsgeschichte

Airbus A300B startet zum Jungfernflug (Foto: Airbus)

Der Airbus A300B startete vor 50 Jahren zu seinem Jungfernflug und ebnete dabei dem europäischen Flugzeugbauer den Weg zu seiner ungebrochenen Erfolgsgeschichte.

Am 28. Oktober 1972 schrieb der noch junge europäische Flugzeugproduzent Airbus Geschichte, an diesem Tag startete der Airbus A300B in Toulouse zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Bei dem Airbus A300B handelte es sich um das erste Verkehrsflugzeug von Airbus und es war auch das erste zweimotorige Großraumflugzeug.

Airbus A300B auf seinem Erstflug (Foto: Airbus)

Der Airbus A300B verkaufte sich nur zögerlich, von dem Twin wurden schließlich doch insgesamt 561 gebaut. Heute ist Airbus unbestritten der führende Produzent von Verkehrsflugzeugen und einer der größten Luftfahrtkonzerne der Welt.