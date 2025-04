Paderborn Lippstadt zieht Osterbilanz

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Das selbst gesteckte Ziel für die Osterferien 2025 hat der Flughafen Paderborn Lippstadt übertroffen und kann damit eine positive Osterferienbilanz ziehen.

Während der ersten größeren Schulferien in Nordrhein-Westfalen nutzten exakt 38.497 Fluggäste den Airport für eine Start oder Landung. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Osterferien noch zum Teil im Winter-Flugplan lagen, erzielte der Airport damit einen Zuwachs um 24,5 Prozent.

Mit Blick auf die veränderte Ausgangslage gegenüber dem Jahr 2024, als aufgrund der anteiligen Winter-Saison ein geringeres Angebot an Sitzplätzen zur Verfügung stand, hatte der Flughafen ein Ergebnis von mehr als 35.000 Passagieren für die Osterferien prognostiziert. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Zielmarke sogar übertreffen und einen neuen Nach-Corona-Rekord aufstellen konnten, weil die Flugzeuge besonders stark ausgelastet waren“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Zwei Fluggesellschaften boten den Urlauberinnen und Urlaubern aus der Region in den vergangenen beiden Wochen ein größeres Kontingent an Flügen an. So brachte Sunexpress zehn zusätzliche Maschinen für einen Aufenthalt in der Türkei an den Start. Zusätzlich gab es zwei zusätzliche Flüge von Eurowings nach Mallorca. „Die erfolgreichen Osterferien sind ein wichtiger Indikator für den weiteren Jahresverlauf. Wir schauen sehr zuversichtlich auf die kommenden Monate, in denen schon sehr viele Buchungen vorliegen“, blickt Hüser voraus.

Flughafen Paderborn/Lippstadt