JetBlue meldet Passagierzuwachs

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juni 2015 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni einen Anstieg der Verkehrszahlen um knapp neun Prozent auf 3,542 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um acht Prozent auf 4,152 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 84,7 auf 85,3 Prozent. Mit 2,978 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juni gut acht Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im ersten Halbjahr 2015 transportierte JetBlue mit 16,953 Millionen Passagieren 9,3 Prozent mehr Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.