JetBlue legt weiter zu

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Februar 2015 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresfebruar einen Anstieg der Verkehrszahlen um zehn Prozent auf 2,901 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 7,4 Prozent auf 3,475 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 81,6 Prozent auf 83,5 Prozent. Mit 2,437 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 9,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2014 flogen mit JetBlue 37,813 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,5 Prozent. JetBlue wurde 1999 gegründet und betreibt heute mehr als 200 Flugzeuge.