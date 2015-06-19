Mit JetBlue flogen mehr Passagiere

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Mai 2015 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Mai einen Anstieg der Verkehrszahlen um 8,4 Prozent auf 3,468 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte um 7,8 Prozent auf 4,048 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 85,2 auf 85,7 Prozent. Mit 2,958 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Mai 8,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte JetBlue 13,975 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent.