JetBlue meldet soliden Oktober

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Oktober 2015 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresoktober einen Anstieg der Nachfrage um 11,8 Prozent auf 3,355 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 11,1 Prozent auf 3,994 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 84 Prozent. Mit 2,873 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Oktober 11,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 29,063 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von neun Prozent.