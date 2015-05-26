JetBlue meldet soliden April

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat April 2015 eine erhöhte Nachfrage und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresapril einen Anstieg der Verkehrszahlen um neun Prozent auf 3,462 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 6,6 Prozent auf 4,038 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 83,9 Prozent auf 85,7 Prozent. Mit 2,923 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 8,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

JetBlue wurde 1999 gegründet und betreibt heute mehr als 200 Verkehrsflugzeuge.