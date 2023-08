Erster ARJ21 in China testbereit

Das erste von China entwickelte und hergestellte Regionalflugzeug ARJ21-700 ist bereit für weitere Probeflüge.

Nachdem der Jet die Überprüfung durch das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie bestanden hat, kann der ARJ21-700 nun in die Testflugphase eintreten. Das Flugzeug wurde von der Commercial Aircraft Corporation of China entwickelt und absolvierte bereits im November seinen Jungfernflug. In ungefähr 1,5 Jahren sollen alle nötigen Test durchgeführt sein, dann wird der Jet auf den Markt kommen. Es wurden bereits 208 Bestellungen für den neuen ARJ21-700 eingereicht. Nebenbei will die Herstellerfirma auch mit der Forschung und Entwicklung des ARJ-900 voranmachen.