China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Laurent Errera)

Mit China Eastern flogen im November 2015 7,524 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von gut neun Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 13,8 Prozent auf 14,942 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 13,6 Prozent auf 11,697 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,3 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,2 Prozentpunkte. Die Fluggesellschaft transportierte 126 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 2,4 Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit China Eastern 86,346 Millionen Passagiere, dies waren 11,8 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.